28 листопада — яке церковне свято, що цього дня є особливим символом

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 28 листопада

Церковне свято 28 листопада / © unsplash.com

Завтра, 28 листопада, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Стефана Нового. Степан народився приблизно 715 року в Константинополі, у благочестивій християнській родині. У батьків було дві доньки, і вони довго молилися Господу про народження сина. Після його народження мати принесла малюка до храму Влахерн (Пресвятої Богородиці) і присвятила Богові.

У віці 16 років Степана віддали до старця Іоанна, який жив у відлюдному місці на горі Авксентія (в області Віфінія). Протягом понад 15 років він жив із Іоанном, навчався чернечому життю, практикував аскезу. Коли наставник Іоанн помер, Степан поховав його і продовжив життя в печері, ведучи самітницький подвиг.

Згодом навколо його печери почали збиратися інші монахи, і Степан став ігуменом монастиря, який заснували навколо. У віці близько 42 років він залишив цей монастир і пішов у ще більш суворе усамітнення — жив на іншій горі, в келії. Але навіть там йому за ним почали іти інші ченці, шукаючи духовного наставника, і навколо нього знову утворилася спільнота.

Час, коли жив Степан, припадає на період іконоборства — політичної та релігійної боротьби у Візантії щодо вшанування ікон. Імператор Степан відмовився приймати рішення Іконоборчого собору в Херії (754 р.). (царював 741–775) був яскравим прихильником іконоборства — тобто виступав проти шанування ікон. Приблизно від 760 року він починає зазнавати переслідувань: за його віру і відкриту позицію проти іконоборців.

Йому висунули наклеп: нібито він мав сексуальні стосунки з матір’ю, а також незаконно постриг в чернецтво Георгія Синклета, фаворита імператора. Імператор послав солдат, які заарештували Степана. Спершу його відправили до монастиря в Хризополісі, потім — заслали на острів Проконнес.

Після приблизно двох років заслання він був доправлений до в’язниці у Константинополі (приториум). Після майже року ув’язнення його засудили до смерті: він був витягнутий на вулиці, битий солдатами, і вбитий. Його тіло тягли вулицями; череп згодом врятував один з його послідовників і переніс його до монастиря.

Церковне свято 28 листопада — день пам’яті святого мученика Іринарха

Іринарх жив у часи переслідувань християн за правління імператора Місце, з якого він походив, — Севастія (ймовірно, Севастія Арменії, а не Каппадокійської). (284–305 роки). Іринарх був присутній за катувань християн і спостерігав за їхньою стійкістю та вірою. Зокрема, він побачив сім жінок-християнок, які зазнавали мук за свою віру. Вражений їхньою мужністю, він «осіявся благодаттю» і навернувся до християнства, публічно сповідуючи Ісуса Христа. Після цього він зазнав жорстоких випробувань: його кинули в болото (вода або болото), потім — у розпечену піч, але, за переказами, він залишився неушкодженим. Зрештою Іринарха засудили до смерті і усікли мечем. Дата мучеництва — приблизно 303 рік.

Прикмети 28 листопада

Народні прикмети 28 листопада / © unsplash.com

  • Сніг 28 листопада — зима буде сніжною і морозною.

  • Туман чи ожеледь — очікують сувору та тривалу зиму.

  • Ясне небо, зорі видні — буде суха і холодна погода.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями цього дня не варто давати в борг — навіть якщо виникає спокуса позичити комусь гроші чи речі. Проте якщо до вас звертаються по допомогу, не відмовляйтеся — підтримка цього дня вважається доброю справою і приносить позитивні наслідки.

Що можна робити завтра

За народними повір’ями, 28 листопада особливо корисно прислухатися до порад старших, адже їхній досвід допомагає вирішувати складні справи. Особливий символ удачі цього дня — сойка: побачити її або почути її спів вважається добрим знаком. А якщо в цей момент загадати бажання, воно має всі шанси здійснитися.

