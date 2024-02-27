28 лютого — яке церковне свято, навіщо приносили з лісу гілочки сосни чи ялини

Завтра, 28 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Василя Сповідника. Преподобний Василій був монахом і аскетом, який виступав проти іконоборчого руху, що відбувався в Візантії в 8-9 століттях. Його відстоювання права на використання ікон у культі були важливою складником боротьби за правду віри та дотримання канонів православ'я.

Під час правління імператора Льва III Ісавра іконоборство стало офіційною політикою візантійської імперії. Імператор намагався прибрати ікони з церков та заборонити їхнє використання в релігійних обрядах. Проти цього піднімалися протести вірян, а між ними були й такі, як преподобний Василій Сповідник, які брали на себе відповідальність за захист ікон і віри.

Він разом з Прокопом Декаполітом був ув'язнений через свою боротьбу і вийшов на волю лише після смерті імператора. Помер 750 року в глибокій старості.

Прикмети 28 лютого

Народні прикмети 28 лютого / Фото: pixabay.com

Дощовий день — до теплого, але вогкого літа.

Погана погода, але горобці шумлять — чекайте на потепління.

Довгі бурульки — до довгої весни.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цей день не підходить для рукоділля, вишивання чи в'язання, тому що нічого не буде вдаватися, нитки заплутуватимуться. Не варто заливати водою вогонь, на вас будуть чекати біди в майбутньому. Не рекомендується займатися важливими справами, особливо тими, які пов'язані з грошима — не буде успіху.

Що можна робити завтра

Цікаво, що цього дня наші предки йшли до лісу, звідки приносили гілочку сосни чи ялини. Її обов'язково ставили в будинку для захисту від нечистої сили. Також вірили, що вона допоможе отримати сімейний добробут, щастя і кохання.

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