Церковне свято 28 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 28 серпня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Мойсея Мурина. Африканський святий IV століття, відомий своєю надзвичайною духовною трансформацією. Народився близько 330 року в Ефіопії, мав темний колір шкіри, через що отримав прізвисько “Мурин” (від “мур” — “чорний”). В юності він був рабом заможного господаря, але після скоєного ним вбивства був вигнаний і приєднався до банди розбійників. Завдяки своїй фізичній силі та жорстокому характеру, він швидко став їх ватажком, і його ім’я вселяло страх у всіх околицях.

Однак, за велінням Божої милості, Мойсей розкаявся у своїх гріхах і вирішив змінити своє життя. Він залишив розбійницьке життя і вирушив до однієї з монаших обителей у єгипетській пустелі. Спочатку брати не прийняли його через його минуле, але, побачивши його щире каяття, вони дозволили йому залишитися. Мойсей віддано виконував чернечі послухи, зокрема носив воду до келій братії, особливо тим, хто не міг сам дістатися до колодязя.

Він також боровся з пристрастю до блуду, яка довго не відступала. За порадою авви Ісидора, Мойсей посилено постив, молився вночі та працював, щоб приборкати свої тілесні бажання. Його боротьба з цією пристрастю стала відомою, і він здобув духовну перемогу, отримавши дар зцілення та владу над нечистими духами.

Через багато років подвижницького життя, Мойсей був рукоположений у сан ієродиякона, а згодом — ієромонаха. Він зібрав навколо себе близько 75 учнів, яким передавав свій досвід і настанови. Коли йому виповнилося 75 років, він передбачив напад розбійників на обитель і благословив братію залишити її, щоб уникнути насильницької смерті.

Преподобний Мойсей Мурин помер близько 400 року в єгипетській пустелі Ваді-Натрун.

Церковне свято 28 серпня — день пам’яті святого Августина Іппонського

Народився 13 листопада 354 року в місті Тагасті (сучасна Алжир) у родині середнього достатку. Мати, Свята Мона, була побожною християнкою і значно вплинула на духовний шлях сина, тоді як батько Патрицій спочатку не був християнином. У дитинстві Августин навчався латинської мови, граматики та риторики. Уже в юні роки він відзначався допитливим умом і глибокими питаннями про життя та сенс існування.

У юності Августин вів розгульне життя, захоплювався епікурейським і маніхейським вченнями, прагнув насолод і втіх. Він довго був прихильником маніхейства, релігійної системи, що проповідувала дуалістичну боротьбу добра й зла. Проте незабаром виявив її внутрішню суперечність. Вчителював риторику в містах Карфаген і Рим, а потім у Медіолані (сучасний Мілан), де його вчителем став знаменитий Амвросій Медіоланський, єпископ, який глибоко вплинув на духовний розвиток Августина.

Поворотним моментом у житті Августина стало духовне прозріння 386 року, коли він читав Святе Письмо і усвідомив необхідність віддати себе Богу. Його знамените навернення описане в автопізнавчому творі “Сповідь”, де він відкрито зізнається у своїх гріхах та шляху до Бога. 387 року Августин був хрещений Амвросієм у Медіолані.

Після навернення Августин повернувся в Африку, створив невелику монастирську громаду і присвятив себе духовним практикам та письменницькій діяльності. 395 року його обрали єпископом Гіппона (сучасний Аннаба, Алжир), посаду, яку він обіймав до смерті. Як єпископ, Августин активно займався проповідницькою та пастирською роботою, борючись із єресями, особливо донатизмом, який розділяв африканську церкву.

Прикмети 28 серпня

Народні прикмети 28 серпня / © unsplash.com

Роса вранці — якщо роса рясна, осінь буде теплою і сухою; мало роси — осінь обіцяє дощову погоду.

Туман ранком — віщує сонячну та спокійну погоду на кілька днів.

Сильний вітер — очікують ранню холодну осінь і можливі заморозки.

Що завтра не можна робити

У народі кажуть, що цього дня не варто робити освідчення чи пропозиції шлюбу — такі наміри, ймовірно, не принесуть щастя в сімейному житті. Також не рекомендується йти в незнайомі місця: є високий шанс загубитися. Крім того, утримайтеся від обіцянок, бо вони, швидше за все, залишаться невиконаними.

Що можна робити завтра

У народних традиціях 28 серпня вважається днем гостинності: прийнято накривати стіл і запрошувати гостей. За прикметами, цей день сприятливий для торгівлі та укладення угод — вважається, що домовленості, оформлені саме сьогодні, принесуть добрий прибуток.