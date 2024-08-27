28 серпня — яке церковне свято, чому не слід розмовляти з незнайомими людьми

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 серпня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Мойсея Мурина. Мойсей Мурин народився в Ефіопії (сучасна Ефіопія або Судан). За походженням він був ефіопом або мавром, звідки й походить його прізвисько "Мурин", що означає "чорний" або "темношкірий".

У своїй молодості Мойсей був рабом, але згодом утік і приєднався до банди розбійників. Він став їхнім ватажком і провів багато років у злочинному способі життя, відзначаючись особливою жорстокістю та безжалісністю. Однак, незважаючи на своє гріховне минуле, Мойсей почав відчувати глибокий внутрішній неспокій та прагнення до змін.

Одного разу, шукаючи укриття від переслідувачів, він сховався у монастирі. Під впливом духовної атмосфери монастиря, його душа почала змінюватися. Вражений гостинністю та любов'ю монахів, Мойсей вирішив змінити своє життя і попросив прийняти його до монастиря як послушника.

Пройшовши важкий шлях покаяння, він зрештою став ченцем і досягнув великого духовного рівня. Він суворо постував, молився, виконував важкі аскетичні подвиги та прославився своєю смиренністю й милосердям. Його перетворення було настільки глибоким, що він став прикладом для інших монахів, а згодом був висвячений у священики.

Преподобний Мойсей помер близько 405 року. За переказами, він загинув мученицькою смертю, коли на монастир напали варвари. Перед тим, як варвари увійшли до монастиря, Мойсей відмовився залишити обитель, хоча знав про загрозу. Він сказав, що кожен має померти в свій час і він не боїться смерті, оскільки поклав на Бога всю свою надію.

Церковне свято 28 серпня — день пам'яті святого Августина Іппонського

Він народився 13 листопада 354 року в місті Тагаст (сучасний Алжир), яке тоді було частиною Римської імперії. Його мати Моніка була християнкою, а батько Патрицій – язичником, хоча згодом він прийняв християнство.

Августин здобув чудову освіту, вивчав риторику та філософію в Карфагені, але молоді роки його життя були позначені внутрішньою боротьбою та моральними сумнівами. Він захоплювався маніхейством, релігійною системою, яка поєднувала елементи християнства, зороастризму та гностицизму. Однак, розчарувавшись у цій вірі, він звернувся до скептицизму та неоплатонізму.

Переламним моментом у житті Августина стало його навернення до християнства 386 року. Це сталося під впливом проповідей святого Амвросія Медіоланського та безперестанних молитов його матері. Одного дня, за переказами, Августин почув голос, що наказував йому взяти і читати Писання. Він відкрив Біблію на Посланні апостола Павла до Римлян, що стало моментом його навернення.

Після навернення Августин повернувся до Африки, де заснував монастир в Тагасті. 391 року він був висвячений на священника, а 395 року став єпископом Гіппона (сучасне місто Аннаба в Алжирі), де служив до кінця свого життя.

Як єпископ Августин активно проповідував, писав та займався богословською роботою. Він вступав у богословські суперечки з донатистами, маніхеями, пелагіанами та іншими єресями, залишивши багату спадщину праць.

Прикмети 28 серпня

Народні прикмети 28 серпня / Фото: Unsplash

Багато жолудів та горіхів — до великого урожаю хліба наступного року.

На заході сонця небо червоного відтінку — до поганої погоди.

Почути грім — осінь буде теплою.

Що завтра не можна робити

Намагайтесь не ходити до лісу. Наші предки вірили, що цього дня дуже легко загубитися. Краще не розмовляти з незнайомими людьми, вони можуть навести пристріт на всю родину. Також не слід жінкам займатися хатньою роботою, це може закінчитися сварками.

Що можна робити завтра

Торговці йшли цього дня в поле, збирали колоски, які залишилися після прибирання урожаю, ховали в таємне місце. Вірили, що тоді в роботі буде добробут.

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