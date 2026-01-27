Церковне свято 28 січня / © Pixabay

Завтра, 28 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Єфрема Сирійця. Єфрем народився близько 306 року в місті Нізібія (Месопотамія, сучасна територія Туреччини). За переданням, він походив із християнської родини, однак у юності мав запальний характер і схильність до різких вчинків. Життєві випробування та внутрішня боротьба стали для нього шляхом до глибокого переосмислення власного буття.

Вирішальну роль у формуванні духовного світогляду Єфрема відіграв святий Яків, єпископ Нізібійський, під духовним керівництвом якого майбутній подвижник прийняв хрещення та розпочав шлях церковного служіння. Саме тут зародилися його богословські інтереси й любов до Святого Письма.

Єфрем Сирієць ніколи не приймав священничого сану, залишаючись дияконом — із глибокого смирення та усвідомлення власної недосконалості. Це рішення стало характерною рисою його духовного образу: він уникав почестей, обирав шлях внутрішнього очищення та повного служіння Богові.

Після захоплення Нізібії персами Єфрем оселився в Едесі, яка стала осередком його подвижницького життя та творчості. Там він вів суворий аскетичний спосіб життя, поєднуючи усамітнення з активною духовно-просвітницькою діяльністю.

Найбільша слава святого Єфрема пов’язана з його літературною спадщиною, яка налічує сотні гімнів, поем, тлумачень Святого Письма та морально-аскетичних настанов. Він писав сирійською мовою, використовуючи поетичну форму як засіб богословського пізнання.

Особливе місце в духовній спадщині святого займає покаянна традиція. Найвідомішим його твором є молитва святого Єфрема Сирійця, яка читається під час Великого посту і стала справжнім духовним символом аскетичного періоду церковного року: «Господи і Владико життя мого, духа лінивства, недбалості, владолюбства і марнослів’я не дай мені…» Ця молитва є концентрованим вираженням християнського бачення боротьби з гріхом і набуття чеснот через смирення, самопізнання та любов.

У роки голоду в Едесі Єфрем активно займався благодійністю: організовував допомогу бідним, доглядав хворих, закликав заможних до милосердя. Його слово мало неабияку силу, бо підтверджувалося особистим прикладом.

Святий преподобний Єфрем Сирієць відійшов до Господа 373 року, залишивши по собі спадщину, яка й донині залишається духовним дороговказом для мільйонів вірян.

Прикмети 28 січня

Яскраві зорі вночі — до морозної погоди найближчим часом.

Сильний мороз обіцяє ранню весну.

Ворони каркають — до відлиги, а якщо ховаються — до похолодання.

Що завтра не можна робити

За давніми народними віруваннями, 28 січня суворо не схвалюється будь-яке нищення живих істот у власній оселі. Особливо лиховісним знаком вважалося вбивство хатніх комах — павуків, цвіркунів чи навіть тарганів. Такі дії, за повір’ям, могли притягнути до дому смуток, втрати та непередбачувані негаразди. Так само вважалося великим гріхом ображати котів або будь-яких інших домашніх тварин, адже жорстокість до них нібито поверталася людині сторицею.

Що можна робити завтра

У день православного вшанування вірянам радили звернутися до власної совісті, щиро розкаятися у скоєних провинах і попросити пробачення у тих, кого було скривджено словом чи вчинком. Цього дня особливо часто підносили молитви до святих, просячи їхнього заступництва перед Господом.