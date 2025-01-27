28 січня — яке церковне свято, чому забороняється лінуватися та заздрити

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Єфрема Сирійця.Єфрем народився в містечку Нісібіс (сучасний Мідят, Туреччина), що було частиною Сирії в той час. Він виріс у християнському середовищі і отримав глибоке релігійне виховання. У ранньому віці приєднався до монашого життя, присвятивши себе молитві і духовній дисципліні.

Єфрем був відомий як великий проповідник і захисник християнської віри, зокрема відстоював праведність і чистоту вчення проти єресей. Особливо активно він протистояв єретичному вченню арианства, яке заперечувало божественність Христа.

Він також був знаменитий своєю поетичною діяльністю, залишивши після себе численні гімни та канони. Найбільше відомі його «гімни покаяння» і численні молитовні тексті, які зберігаються в церковній літургії до сьогодні. Він використовував поезію як потужний інструмент для навчання та просвітлення віруючих, зокрема в таких жанрах, як псалми, наспіви та канони.

Після того, як Єфрем став священником, він продовжував навчати і духовно вести людей, активно займаючись місіонерською діяльністю. Він заснував монастир у Сирії, де йому вдалося зібрати велику кількість послідовників, які дотримувалися його вчення. Його літературна діяльність була надзвичайно багатогранною і включала богословські трактати, коментарі до Святого Письма, поезію і канони, які зберігаються в релігійних текстах і сьогодні.

Єфрем жив у період великих релігійних та політичних змін під час правління імператора Юліана Відступника (361—363 рр.), який намагався відновити язичництво в Римській імперії. Єфрем активно виступав проти язичництва, що також виявилося в його працях.

У старості преподобний Єфрем вирушив до Палестини, де провів останні роки свого життя в молитовному спогляданні. Він помер близько 373 року в місті Едеса (сучасна Урфа в Туреччині).

Прикмети 28 січня

Народні прикмети 28 січня / Фото: pixabay.com

Почути спів птахів — до сильного потепління.

Вітряна погода вказує, що літо буде дощовим.

Безхмарний і ясний день — до ранньої весни.

Що завтра не можна робити

Краще не займатися цього дня прибиранням в оселі, інакше можна "вимести" щастя. Якщо запросили гостей, то не відпускайте їх додому без невеликого подарунка, це принесе добробут. Не можна заздрити і ледарювати, інакше можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Наші предки не забували залишити на столі частування для домовика, який є добрим духом оселі. Якщо його задобрити, то він принесе щастя і радість в дім.

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