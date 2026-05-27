28 травня — яке церковне свято, кого не можна сварити цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 28 травня

Завтра, 28 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського. Про ранні роки святого Микити збереглося небагато відомостей, що є типовим для багатьох подвижників перших століть християнства. Відомо, що він походив із побожного середовища та з юності прагнув чернечого життя, присвятивши себе молитві, посту й вивченню Святого Письма.

Згодом його духовна зрілість і глибоке богословське розуміння привели до обрання на єпископське служіння в Халкедоні — місті, яке в церковній історії особливо відоме завдяки Четвертому Вселенському собору 451 року. Саме тут формувалася одна з ключових сторінок християнського догматичного вчення.

Як єпископ, святий Микита Халкедонський ревно дбав про духовний стан своєї пастви, зміцнюючи віру серед християн та протидіючи єресям, що поширювалися в тогочасному світі. Його пастирська діяльність була спрямована не лише на богословське наставництво, але й на живе втілення євангельських заповідей у щоденному житті вірян.

У період доктринальних конфліктів, пов’язаних із христологічними суперечками після Халкедонського собору, святий Микита залишався вірним церковному переданню та православному сповіданню віри, за що зазнавав утисків і переслідувань.

Традиція свідчить, що святий Микита неодноразово зазнавав тиску з боку противників православного вчення, однак не зрікся своїх переконань. Його життя стало прикладом так званого «сповідництва» — тобто відкритого і терплячого захисту віри без відмови від неї навіть перед лицем небезпеки.

Його духовний подвиг полягає не лише у захисті догматів, але й у збереженні внутрішньої цілісності, милосердя та пастирської любові до людей, яких він очолював.

Прикмети 28 травня

Народні прикмети 28 травня / © pexels.com

  • Якщо день теплий і ясний — літо буде спекотним і врожайним.

  • Дощ цього дня — на вологе, але щедре літо, особливо на трави та зернові.

  • Сильний вітер — до мінливої погоди в червні.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що цього дня не слід сварити чи карати дітей, аби не накликати в дім розбрат і втрату миру. Окрім того, існувала прикмета уникати небажаних гостей: вважалося, що випадкові або незнайомі люди, які з’являються у цей день, приходять не просто так і можуть принести господарям непотрібні клопоти, невдачу або фінансові втрати.

Що можна робити завтра

Преподобний Микита, сповідник і єпископ Халкідонський, у церковній традиції вважається особливим покровителем знедолених і тих, хто потребує захисту. До нього звертаються у молитвах сироти, люди, яких несправедливо скривдили або позбавили правди, просячи підтримки та духовної опіки. Також святого просять про зцілення від хвороб, про сприяння у працевлаштуванні та про лад і порозуміння в родині.

