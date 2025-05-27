Церковне свято 28 травня / © Unsplash

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Завтра, 28 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського. Святий Микита — одна з яскравих постатей ранньохристиянської доби, яка прославилася не лише як мудрий єпископ, а й як непохитний захисник істини й приклад аскетичного подвижництва. Його ім’я тісно пов’язане з містом Халкедоном — важливим центром християнства в Малій Азії, відомим історичним значенням у формуванні догматичного фундаменту Церкви.

Відомо, що Микита обрав шлях духовної суворості з ранньої молодості. Ймовірно, він виховувався в середовищі глибокої віри, що заклало в ньому прагнення цілковитого посвячення Богу. Його життя було пронизане внутрішньою боротьбою за чистоту душі, що знайшло своє втілення у суворих аскетичних практиках, молитві та усамітненні.

Отримавши високе священиче служіння єпископа Халкедонського, Микита став непохитним хранителем православ’я у часи, коли Церкву роздирали внутрішні суперечки і єресі. Його пастирське служіння було наповнене глибокою мудрістю і непохитною вірою. Він безстрашно виступав проти помилкових вчень, особливо монофізитства, яке знецінювало людську природу Христа.

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Завдяки непохитності й авторитету, святий Микита зміцнював єдність Церкви, підтримував дух вірян і духовенства, не дозволяючи сумнівам та розколам підривати основу православної віри.

Святий Микита залишив по собі приклад глибокої духовності та непохитної відданості Богові. Його життя — це яскраве свідчення того, як чернече подвиг і єпископське служіння можуть гармонійно поєднуватися, створюючи непорушний духовний стержень у складний час.

Пам’ять про святого живе у серцях вірян, а його імена вклоняються як символ віри, мудрості і непохитності перед обличчям випробувань.

Прикмети 28 травня

Народні прикмети 28 травня / © unsplash.com

28 травня ясна і сонячна погода — літо буде теплим і врожайним.

Туман вранці 28 травня віщує дощі найближчим часом.

Вітер зі сходу цього дня обіцяє хорошу погоду, а західний вітер — до змін на гірше.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, у цей день категорично не варто сварити дітей — інакше в оселі запанує розлад і спокій покине сім’ю. Незаміжнім дівчатам радять уникати прогулянок удень, особливо опівдні, бо це може стати перешкодою на шляху до щасливого заміжжя. Чоловікам же не рекомендується в цей час братися за роботу в полі чи на городі — інакше є ризик швидко виснажитися і втратити життєву енергію.

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Що можна робити завтра

Святого Микиту Халкідонського шанують як небесного покровителя тих, хто опинився у скруті — бідних, самотніх сиріт та тих, хто зазнав несправедливості. До нього звертаються з гарячими молитвами про підтримку в сімейних справах, допомогу в здійсненні мрій та пошуку достойної роботи, а також про зцілення від недуг і відновлення душевного миру.

У народній традиції Микиту вважають охоронцем домашньої птиці — качок, гусей і маленьких пташенят, яких просять уберегти від негоди та ворогів. Для захисту дому в цей день існує звичай — повісити над вхідними дверима гілочку полину, яка відганяє полудниць та інші злі сили, охороняючи оселю від будь-якої нечисті.