28 травня — яке церковне свято, чому купання у водоймі під забороною цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 травня, в православному календарі день пам’яті преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського. Преподобний Микита Сповідник, єпископ Халкидонський, був видатним духовним лідером і захисником православ’я у часи іконоборства, яке відбувалося у VIII столітті. Він народився в благочестивій родині в Кесарії Вифінійській і від дитинства прагнув до духовності, прислужуючи в церкві.

Після смерті матері його батько прийняв монаший постриг, а Микита приєднався до Мидикійського монастиря, де він виявив свої здібності та глибоку віру в Бога. За сім років доброчесного життя в монастирі, Микиту висвятили на пресвітера, а пізніше він став ігуменом обителі після смерті святого Никифора.

Преподобний Микита відомий своїм милосердям і небайдужістю до страждань ближніх. Він завжди допомагав убогим, приймав мандрівників у своєму будинку, дбав про сиріт і вдів, із благоговінням ставився до святих ікон. Його життя було прикладом богоугодності і милосердя.

У часи іконоборства, коли імператор Лев Вірменін намагався знищити святі ікони, преподобний Микита мужньо виступав проти цієї єресі і переконував людей продовжувати благоговійно поклонятися святим зображенням. За свою вірність цим святим образам, він переживав багато страждань, був підданий тортурам і відправлений у заслання.

Преподобний Микита помер на початку IX століття, залишивши після себе свої мощі, біля яких стали відбуватися численні чудеса зцілення.

Церковне свято 28 травня — день пам'яті священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського

Священномученик Євтихій, єпископ Мелітинський, жив у I столітті і був відомим своєю відданістю християнській вірі та проповідуванням. Він народився у регіоні Фригії, який зараз розташований на території сучасної Туреччини. Євтихій став учнем апостола Івана Богослова і пізніше помічником апостола Павла.

Він був висвячений на єпископа Себастії (пізніше перейменовано на "Самарія") у Палестині. Євтихій проповідував Євангеліє, знищував храми ідолів і перетерпів ув’язнення та тортури за свою віру. Незважаючи на жорстокі катування, він завжди знаходив сили витримувати муки, завдяки підтримці Господа.

За легендами, Євтихій був відкритим критиком ідолопоклонників і язичників, проповідуючи, що Ісус Христос — єдиний істинний Бог. Його праведне життя закінчилося у глибокій старості в рідному місті Себастії. Деякі джерела стверджують, що він загинув мученицькою смертю на початку II століття.

Прикмети 28 травня

Народні прикмети 28 травня / Фото: Unsplash

Дощить — до сухої осені.

В небі довго видно веселку — чекайте на негоду.

Оси активно літають — найближчим часом погода покращиться.

Що завтра не можна робити

В полудень наші пращури зачиняли вікна і двері, щоб в оселю не пройшли злі духи. Також було заборонено купатися у водоймі, вірили, що це до біди. Батьки намагалися не сварити своїх дітей, тому що інакше добробут піде з родини на цілий рік.

Що можна робити завтра

Вагітні жінки йшли цього дня у поле, щоб їхня майбутня дитина мала таке ж міцне здоров'я як і молоді колоски. Селяни молилися святому Микиті, щоб той подарував здоров'я домашній птиці.

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