Завтра, 28 вересня, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Харитона. Преподобний Харитон народився в місті Іконії (сучасна Туреччина) в родині благочестивих християн. У молодості він відрікся від мирського життя, щоб повністю присвятити себе служінню Богу. Під час гонінь на християн за імператора Авреліана (270–275 рр.) Харитон був схоплений, жорстоко катований і ув’язнений.

Після тривалих страждань він був звільнений за правління імператора Тацита. Відновившись, він вирушив до Єрусалиму, де його знову захопили розбійники, які привели його до печери в Фаранській пустелі. Там змія отруїла їхнє вино, і вони загинули, а Харитон залишився живим. В подяку за чудесне порятування він вирішив залишитися в цій самій печері, щоб служити Господу. Цей випадок став початком його монашого шляху.

Харитон став засновником Фаранської Лаври — першого монастиря в іудейській пустелі, що став зразком для подальших монашеських спільнот. Згодом він заснував ще дві обителі: Ієрихонську та Сукійську (Стара Гавра). Усі три монастирі мали строгий статут, який Харитон сам уклав, включаючи правила посту, молитви та спільного життя. Він також встановив правило, за яким ченці мали їсти лише раз на день — ввечері, обмежуючись хлібом, сіллю та водою.

Святий Харитон помер близько 350 року в глибокій старості. Він був похований у Фаранській Лаврі, в церкві, збудованій на місці його чудесного порятунку.

Церковне свято 28 вересня — день пам’яті святого В’ячеслава

В’ячеслав народився близько 907 року в родині князя Борживоя I та княгині Людмили, яка також була канонізована як свята мучениця. З раннього віку він був вихований у християнському дусі, що стало основою його подальшої діяльності. 921 року, після смерті батька, В’ячеслав став князем Чехії.

Він керував мудро і справедливо, дбаючи про християнське просвітлення свого народу. Викуповуючи дітей язичників, проданих у рабство, він віддавав їх на виховання у християнському дусі. Князь В’ячеслав був миролюбний, шанував духовенство, прикрашав храми. Він багато потрудився для зміцнення християнства у Чехії. Зокрема, святий В’ячеслав переніс мощі мученика Віта в столицю Чехії, до збудованого князем чудового храму в ім’я святого мученика.

929 року, під час молитви, В’ячеслав був підступно вбитий у дверях церкви своїм братом Болеславом I та його прислужниками. Тіло князя було порубане і залишене без поховання. Однак його мати, почувши про смерть сина, знайшла його і поклала в церкві освяченій при княжому дворі.

Прикмети 28 вересня

Гусак ховає голову під крило — до ранньої зими.

Ясна погода — зима буде сніжною.

Мурашники великі в лісі — до похолодання.

Що завтра не можна робити

За стародавніми віруваннями, 28 вересня не слід нарікати на своє життя — вважається, що скарги можуть накликати неприємності. Також не радять розповідати про свої плани іншим. У народі цей день вважають несприятливим: вірять, що тоді активізуються темні сили, тому без необхідності краще не залишати дім, особливо після заходу сонця.

Що можна робити завтра

Преподобний Харитон Сповідник є покровителем у важких життєвих обставинах: до нього звертаються по пораду, просять допомогти ухвалити правильне рішення та про зцілення від хвороб.