28 вересня — яке церковне свято, чому не варто ходити в гості

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 вересня, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Харитона. Він став символом стійкості у вірі та відданості Богові. Його життя відзначалося чернечим служінням і місіонерською діяльністю. У храмах проводяться богослужіння, на яких згадують життя та подвиги святого. Віряни можуть молитися святому Харитону про допомогу, зцілення та зміцнення у вірі.

Це день, коли багато людей прагнуть відвідати сповідь, щоб очистити свої душі і отримати благословення. Святого Харитона часто зображують у чернечих ризах, що символізує його чернече життя та служіння. Віряни вважають, що святий може допомогти у важких ситуаціях, тому в цей день звертаються до нього з молитвами.

Церковне свято 28 вересня — день пам'яті святого В'ячеслава

Він народився близько 907 року в родині князя Боривоя та княгині Людмили. Його бабуся, свята Людмила, відіграла важливу роль у його християнському вихованні. Після смерті батька В'ячеслав став князем Чехії. Він успадкував трон у молодому віці і розпочав своє правління, прагнучи зміцнити християнство в країні.

В'ячеслав активно підтримував розвиток церкви, будував храми і заохочував поширення християнських цінностей серед свого народу. Він став прикладом добродійності і справедливості. Під час свого правління В'ячеслав зіткнувся з опозицією з боку свого брата Болеслава, який був налаштований проти християнства і бажав повернути язичницькі традиції.

В'ячеслав став жертвою змови з боку Болеслава. 935 року його було вбито під час спроби захоплення влади, що призвело до його мученицької смерті. За переказами, він був вбитий в церкві. Після смерті В'ячеслав був канонізований, і його пам'ять стала широко шануватися. Він став покровителем Чехії.

Прикмети 28 вересня

Народні прикмети 28 вересня / Фото: Unsplash

Дерева знову в квітах — осінь буде довгою і теплою.

Всі зайці вже побіліли — холод прийде пізно.

Все листя з берези вже опало — до холодної зими.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється ходити в гості чи запрошувати друзів до себе. Наші предки вірили, що це принесе неочікуванні конфлікти та сварки. А ще не можна укладати серйозні фінансові домовленості — всі вони не принесуть результату.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що цього дня на поверхню землі виходить вся нечисть. А тому обов'язково сиділи вдома. Жінки і дівчата зазвичай займалися рукоділлям. Такі посиденьки часто закінчувалися співами й танцями.

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