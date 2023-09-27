28 вересня — яке церковне свято, навіщо готувати солодкий пиріг і чому краще не виходити з дому

Завтра, 28 вересня, в православному календарі день пам’яті преподобного Харитона Сповідника. Преподобний Харитон Сповідник – це християнський святий, який жив у IV столітті та постраждав за віру під час гонінь на християн. Він був родом із Іконії, де побачив мученицьку смерть святої Фекли, яку він шанував усе своє життя. Після звільнення з в'язниці він вирушив у паломництво на Святу Землю, де був захоплений розбійниками і врятувався від них дивом. Він залишився жити у печері, де розбійники привели його, і зробив із неї церкву. Там він почав свій пустельницький подвиг і привернув до себе багатьох учнів. Він заснував три монастирі в Юдейській пустелі: Фаранську, Єрихонську та Сукійську лаври. Він також дав своїм учням правила чернечого життя, які вплинули формування Єрусалимського Типікона. Він помер близько 350 року та був похований у Фаранській лаврі.

Прикмети 28 вересня

Народні прикмети 28 вересня / Фото: Pexels

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Що завтра не можна робити

Небажано прибирати і працювати в хаті, вважається, що можна "вигнати" все хороше з оселі. Також наші предки намагалися не планувати на цей день вінчання. З давніх пір люди вірили, що 28 вересня несприятливий день, тому намагалися не виходити з дому, щоб не накликати на себе біди.

Що можна робити завтра

Цього дня існувала цікава традиція — сімейна пара готувала разом солодкий пиріг, яким пригощала рідних і близьких. Вважалося, що так можна отримати довге і щасливе життя разом.

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