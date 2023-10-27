28 жовтня — яке церковне свято, чому дівчатам заборонено мити і розчісувати волосся

Сьогодні, 28 жовтня, в православному календарі день пам’яті Параскеви Іконійської (П'ятниці). Параскева Іконійська була християнською святою та великомученицею, яка жила в III столітті в Малій Азії і постраждала за свою віру в Христа. Її ім’я означає “П’ятниця” грецькою мовою, бо вона була хрещена в п’ятницю і п’ятниця була днем Страстей Христових. Вона стала проповідницею і обернула до християнства багатьох людей. За це її засудили до смерті і жорстоко мучили. Під час тортур вона віддала Богові свою душу.

Її культ поширився серед православних вірян, особливо на сході Європи. На іконах її зображують у червоному одязі мучениці, вона тримає хрест, згорток або посудину з миром. Шанується Параскева як покровителька полів, худоби, сімейного добробуту і цілителька хворих.

У народній традиції східних слов’ян Параскева П’ятниця також асоціювалася з давнім культом родючості і персоніфікацією п’ятниці як жіночого дня тижня. Це був переважно жіночий культ, пов’язаний з вшануванням “святих місць” — джерел, криниць, каменів. Параскева П’ятниця вважалася жорсткою покровителькою, яка карала жінок за порушення певних правил.

Церковне свято 28 жовтня — день пам'яті преподобного Іова Почаївського

Преподобний Іов Почаївський був великим православним священнослужителем, письменником і чудотворцем, який жив у XVI-XVII століттях. Він народився в Галичині, а в 12 років став монахом. Він був настоятелем Дубенського Хресного монастиря, де сприяв виданню Острозької Біблії. Пізніше переселився до Почаївської гори, де заснував Почаївську лавру. Іов написав багато творів на захист православ’я і створив Почаївську типографію. Він помер 1651 року, а його мощі були знайдені нетлінними 1659 року.

Прикмети 28 жовтня

Народні прикмети 28 жовтня / Фото: Pexels

Іній на деревах вранці вказує на заморозки.

Вранці туман — чекайте на відлигу.

Йде сніг — весна прийде рано.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня жінкам заборонялося сваритися і лаятися, інакше на них чекала одинока старість. Також не можна надто сильно веселитися — пізніше будете лити сльози. Під заборону підпадало рукоділля. А дівчатам не можна було мити та розчісувати волосся — інакше ще довго доведеться чекати на нареченого.

Що можна робити сьогодні

Цього дня зазвичай займалися дрібними домашніми справами і робити це потрібно лише в хорошому настрої. Також дівчатам за повір'ями потрібно було помолитися до святої Параскеви, щоб швидко і щасливо вийти заміж.

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