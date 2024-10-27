28 жовтня — яке церковне свято, про що просити в молитвах до Параскеви П'ятниці

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли. Терентій був християнським служителем, який проповідував віру в Христа. Згідно з переказами, він зазнав переслідувань за свої погляди, що призвело до його арешту. Багато джерел описують Неонілу як дружину Терентія. Вона також була вірною християнкою. Після арешту чоловіка, Неоніла намагалася підтримувати його вірність в Христі.

Обидва святі були піддані тортурам за відмову відречення від своєї віри. Неоніла, як свідчить переказ, також зазнала переслідувань, але залишалася непохитною у своїй вірі. Обидва святі в результаті були страчені, віддавши своє життя за Христову віру.

Церковне свято 28 жовтня — день пам'яті святої мучениці Параскеви П'ятниці

Свята Параскева, згідно з переказами, народилася в місті Іконій (сучасна Туреччина) у сім’ї багатих і благочестивих батьків. Її ім'я "Параскева" означає "п’ятниця", що вказує на день, коли вона була народжена або освячена.

З юних років Параскева виявляла глибоку віру в Бога і, зрештою, вирішила присвятити своє життя служінню Христу. Вона відмовилася від шлюбного життя і матеріальних благ, обравши шлях аскетизму та служіння.

Параскева стала жертвою переслідувань християн у часи римських імператорів. За відмову відречення від віри, вона піддалася тортурам. Після численних мук її стратили, і вона прийняла мученицьку смерть за свою відданість Христу.

Прикмети 28 жовтня

Народні прикмети 28 жовтня / Фото: Unsplash

Вранці стоїть густий туман до відлиги.

Місяць яскраво світить — чекайте на дощ.

Іній на деревах — буде мороз.

Що завтра не можна робити

Забороняється погано говорити про покійників, інакше їхня душа не знайде спокою. Також не можна сваритися, лихословити і пиячити — накличете біди і нещастя.

Що можна робити завтра

Святій мучениці Параскеві П'ятниці молилися про вдале заміжжя і легкі роди. А ті, хто не міг зачати дитину, просили святу допомогти їм в цій справі.

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