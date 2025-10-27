ТСН у соціальних мережах

69
2 хв

28 жовтня — яке церковне свято, про що слід обов’язково звернутися цього дня до святої Параскеви

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Церковне свято 28 жовтня

Церковне свято 28 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 28 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли. Терентій був християнським служителем, а його дружина Неоніла — вірною послідовницею Христа. Вони виховали семеро дітей: Сарвила, Фота, Феодула, Ієракса, Ніта, Віла та Євнікію. Всі вони жили в благочесті та сповідували віру в Ісуса Христа.

Під час гонінь на християн сім’я була заарештована язичниками. Їх піддали жорстоким катуванням: підвішували, терзали, поливали рани оцтом і підпалювали тіла. Попри всі муки, вони залишалися вірними Христу. Усі члени родини були обезголовлені за відмову відректися від християнської віри.

Церковне свято 28 жовтня — день пам’яті святої мучениці Параскеви П’ятниці

Свята Параскева народилася в III столітті в місті Епів (нині частина Туреччини) у благочестивій християнській родині. Від ранньої юності вона проявляла глибоку віру, відмовилася від заміжжя та матеріальних благ і присвятила себе служінню Богові. Вона відзначалася суворим постом, молитвою, благодійністю та милосердям, допомагаючи бідним, хворим і знедоленим.

Параскева жила в часи переслідувань християн за імператора Діоклетіана (кінець III — початок IV століття). Через відданість Христу та проповідь віри її було заарештовано. Свята зазнала катувань, її намагалися змусити відректися від християнства, проте залишилася непохитною. Згідно з переказами, її піддали тортурам і врешті обезголовили, вона прийняла мученицьку смерть.

Прикмети 28 жовтня

Народні прикмети 28 жовтня / © unsplash.com

  • Якщо на Параскеву сухо та сонячно — зима буде холодною, але без сильних снігопадів.

  • Вітряний день 28 жовтня — до суворих вітрів і хуртовин взимку.

  • Густий туман і роса на 28 жовтня — добрий знак для майбутніх посівів.

Що завтра не можна робити

Цього дня варто стриматися від сварок і конфліктів — не лайтеся, не з’ясовуйте стосунки з родичами чи чоловіками, і не відмовляйте тим, хто потребує допомоги. Особливо обережними слід бути жінкам: краще не братися за прання, шиття, в’язання, вишивку чи прядіння — енергія дня не сприяє роботі з тканиною та нитками.

Що можна робити завтра

У православне свято свята Параскева стає тією, до кого звертаються з найщирішими проханнями. Їй моляться про щасливе заміжжя та гармонію в родині, про дарування дитини, легкі пологи та здоров’я малюка. Крім того, до святої Параскеви часто звертаються за мудрою порадою, шукаючи підтримку та шлях у складних життєвих обставинах.

69
