29 березня — яке церковне свято, що гріх робити цього дня, до кого молитися
Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Сьогодні, 29 березня, в православному календарі день пам’яті святих священномучеників Марка і Кирила. Священномученики Марк і Кирило були священиками у період ранніх християнських громадах, коли християнство ще не було визнане державою. Вони несли слово Боже, проповідували моральні й духовні цінності та оберігали віруючих від духовного занепаду.
Їхнє служіння відзначалося не лише проповідями, але й безмежною любов’ю до людей. Вони активно підтримували бідних і хворих, надавали духовну опіку і наставляли до праведного життя.
Через відданість Христу священиків було піддано переслідуванням. Марк і Кирило відмовилися відректися від своєї віри навіть під загрозою смерті. За легендами, вони пройшли через жорстокі тортури, залишаючись непохитними у своїй вірі, і врешті були закатовані за сповідування Христа. Їхня смерть стала справжнім свідченням духовної мужності і служіння Богу.
Прикмети 29 березня
Якщо 29 березня сонячно та тепло — літо буде раннім і врожайним.
Північний вітер цього дня вважають знаком, що весна буде затяжною.
Якщо кішки та собаки шукають теплі місця — на холодні дні найближчим часом.
Що сьогодні не можна робити
За народними повір’ями, 29 березня є днем особливої обережності. Не можна рубати або пиляти дерева, а також розпалювати багаття — вважалося, що це приносить гріх. Також небажано прати, шити або займатися будь-яким рукоділлям. Цей день радять присвятити спокою та внутрішній концентрації.
Що можна робити сьогодні
Віряни звертаються до святого священномученика Марка, просячи його про духовну і фізичну силу у складні часи, про заступництво, зміцнення віри та захист від невідомого й зла. Добре провести цей день у храмі: поставити свічку за упокій тих, кого вже немає поруч, помолитися за їхні душі — віра і молитва допомагають спокутувати їхні гріхи та дарують внутрішній спокій нам самим.