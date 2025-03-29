Церковне свято 29 березня / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні, 29 березня, в православному календарі день пам’яті святих священномучеників Марка і Кирила. Святий Марк був священиком і активно проповідував християнство. У його часи, коли імператор Діоклетіан почав масові гоніння на християн, Марк став однією з його жертв. Його арештували, катували і, ймовірно, стратили через відмову зректися віри. Дата його мученицької смерті точного підтвердження не має, але його ім’я стало символом стійкості вірності Христу.

Святий Кирил був, скоріше за все, дияконом або священиком, і також постраждав за свою віру. Як і Марк, він був заарештований і підданий тортурам через відмову поклонятися язичницьким богам. Його мученицька смерть є свідченням того, що навіть у найтяжчі часи людина може залишатися вірною своїм переконанням.

Прикмети 29 березня

Народні прикмети 29 березня / © Unsplash

Йде дощ, це означає, що весна затягнеться і буде багато води.

Ясна погода на 29 березня обіцяє теплу і суху весну.

Туман або хмарність 29 березня свідчать про холодні ночі в найближчі дні.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні варто уникати всіх негативних емоцій і вчинків: не можна сваритися, злитися, ображати інших чи ображатися, лихословити, заздрити або відмовляти в допомозі. Також цього дня забороняється рубати та пиляти дерева, а також розпалювати вогонь, оскільки це вважається гріховним вчинком. Згідно з народними прикметами, не рекомендується прати, шити чи займатися будь-яким рукоділлям.

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Що можна робити сьогодні

До святого Марка звертаються з проханням про допомогу в важкі моменти життя, моляться за духовну і фізичну силу, про захист і заступництво, а також зміцнення віри та захист від будь-якого зла, як відомого, так і невідомого. Цього дня особливо шанують березу — за стародавніми переказами, саме це дерево одного разу врятувало Богородицю і немовля Ісуса від бурі. Тому до берези завжди ставилися з великою повагою і благоговінням.