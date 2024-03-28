29 березня — яке церковне свято, що зробити, щоб зміцнити зв'язок двох сердець

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 29 березня, в православному календарі день пам’яті святого Марка Арефусійського. Жив у IV столітті і був єпископом у Сирії. Він постраждав за віру в Христа за часів імператора Юліана Відступника. Він підтримував християн і намагався боротися з єрессю та язичниками. За часів імператора Костянтина Великого Марк зруйнував чимало капищ, поскидав ідолів. Язичники на нього дуже розізлилися і пізніше намагалися отримати грошову компенсацію за зруйновані храми. Однак Марк відмовився, за що його катували.
Прикмети 29 березня
- Багато лебедів вже на озерах плаває — до теплої весни.
- Сильно тече сік з берези — до дощового літа.
- Почути грім — до похолодання.
Що завтра не можна робити
Здавна існувало повір'я, що цього дня не можна готувати багато страв, інакше господиня залишиться без здоров'я. Також не бажано сидіти і відпочивати біля верби, адже наші предки вірили, що душі покійників приходять на землю, щоб зустріти весну, і вони збираються саме біля цих дерев.
Що можна робити завтра
Цього дня наші пращури святкували свято берези. Вірили, якщо хлопець підійде до цього дерева з будь-якою ємністю, збере сік, вип'є його, а потім цю ємність закопає на місці, то це гарантує зміцнення зв'язку його серця з коханою.
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