29 березня — яке церковне свято, що зробити, щоб зміцнити зв'язок двох сердець

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 березня, в православному календарі день пам’яті святого Марка Арефусійського. Жив у IV столітті і був єпископом у Сирії. Він постраждав за віру в Христа за часів імператора Юліана Відступника. Він підтримував християн і намагався боротися з єрессю та язичниками. За часів імператора Костянтина Великого Марк зруйнував чимало капищ, поскидав ідолів. Язичники на нього дуже розізлилися і пізніше намагалися отримати грошову компенсацію за зруйновані храми. Однак Марк відмовився, за що його катували.

Прикмети 29 березня

Народні прикмети 29 березня / Фото: Pexels

Багато лебедів вже на озерах плаває — до теплої весни.

Сильно тече сік з берези — до дощового літа.

Почути грім — до похолодання.

Що завтра не можна робити

Здавна існувало повір'я, що цього дня не можна готувати багато страв, інакше господиня залишиться без здоров'я. Також не бажано сидіти і відпочивати біля верби, адже наші предки вірили, що душі покійників приходять на землю, щоб зустріти весну, і вони збираються саме біля цих дерев.

Що можна робити завтра

Цього дня наші пращури святкували свято берези. Вірили, якщо хлопець підійде до цього дерева з будь-якою ємністю, збере сік, вип'є його, а потім цю ємність закопає на місці, то це гарантує зміцнення зв'язку його серця з коханою.

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