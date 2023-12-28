29 грудня — яке церковне свято, чому не можна бажати здоров'я і щастя

Завтра, 29 грудня, в православному календарі день пам’яті Вифлеємських немовлят.

Вифлеємські немовлята — це хлопчики віком до двох років, яких наказав вбити цар Ірод, коли дізнався про народження Ісуса Христа. За Євангелієм від Матвія, волхви побачили зірку, що означала прихід нового царя, і пішли шукати його в Юдеї. Ірод, який боявся втратити свій престол, попросив волхвів повідомити йому про місце, де перебуває немовля, щоб він міг уклонитися йому. Але волхви, попереджені Богом у сні, не повернулися до Ірода, а пішли іншим шляхом. Тоді Ірод розлютився і наказав знищити всіх хлопчиків у Вифлеємі та околицях. Ця жорстока різанина називається вбивством невинних.

Православна церква вшановує пам’ять Вифлеємських немовлят 29 грудня. Вони вважаються першими мучениками за Христа, хоча вони не знали про нього. Їхній подвиг символізує невинність, чистоту і самопожертву. Їх також називають святими невинними немовлятами Вифлеємськими.

Церковне свято 29 грудня — день пам'яті преподобних Марка, Феофіла, Іоана

Преподобні Марк, Феофіл і Іоанн — це троє святих, які жили в Києво-Печерському монастирі в XI-XII століттях. Вони славилися своїми подвигами аскетизму, молитви і любові до Бога.

Преподобний Марк був званий Трунокопачем, тому що він постійно копав труни для померлих братів. Він вважав, що таким чином він нагадує собі про смерть і тимчасовість земного життя. Він також допомагав хворим і бідним, і мав дар пророцтва. Він помер 1093 року і був похований в Ближніх печерах.

Преподобний Феофіл був званий Плаксивим, тому що він постійно плакав за свої гріхи і за гріхи всього світу. Він мав брата-ченця, преподобного Іоана, з яким вони жили в одній келії. Вони так любили один одного, що просили Бога, щоб померти в один день. Їхня молитва була почута, і вони померли 1074 року і були поховані в Дальніх печерах.

Прикмети 29 грудня

Народні прикмети 29 грудня / Фото: Pexels

Заметіль — липень буде дощовим.

Вікна пітніють — до відлиги.

Кури сідають на сідало раніше — буде мороз.

Що завтра не можна робити

Цього дня не бажали здоров'я і щастя, тому що вірили, що все здійсниться навпаки. Тому дату часто називали Страшним днем. Вірили, що на землю виходить всіляка нечисть. Також заборонялося жалітися на долю, сумувати.

Що можна робити завтра

Намагалися день провести вдома зі своєю сім'єю. Вірили, що тоді весь рік родина буде щаслива і здорова. Також читали молитви. Наприклад, жінки йшли до церкви і молилися за здоров'я своїх дітей.

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