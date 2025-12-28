Церковне свято 29 грудня / © Pixabay

Реклама

Завтра, 29 грудня, в православному календарі день пам’яті святих дітей вбитих у Вифліємі. Євангеліст Матфей розповідає, що після народження Ісуса до Єрусалима прийшли волхви зі Сходу, шукаючи «новонародженого Царя Юдейського». Цар Ірод Великий, злякавшись втрати влади, наказав убити всіх хлопчиків у Вифлеємі та його околицях віком до двох років (Мт. 2:16). Цей наказ і став причиною масового вбивства невинних дітей.

Церква визнає їх мучениками, бо вони загинули замість Христа і через Христа. У богослов’ї це називають «хрещенням кров’ю» — мучеництво зараховується як повнота християнського свідчення. Святий Августин писав, що ці діти «ще не могли говорити, але вже сповідували Христа своєю смертю».

Церковне свято 29 грудня — день пам’яті святого преподобного Маркела

Святий Маркел народився близько кінця IV століття у знатній і заможній християнській родині. Отримав ґрунтовну світську й богословську освіту, добре знав Святе Письмо, твори Отців Церкви та вирізнявся рідкісною духовною зрілістю ще з юних років.

Реклама

Попри блискучі перспективи, він зрікся світського життя, усвідомивши, що його покликання — служіння Богові в чернечому подвигу.

Маркел прийняв постриг у монастирі Неусипаючих ченців, заснованому преподобним Олександром Акоїмітом. Після смерті преподобного Олександра братія одностайно обрала Маркела ігуменом. Його настоятельство стало золотим періодом обителі. За його ігуменства монастир став духовним осередком Константинополя, відомим далеко за межами столиці.

Святий Маркел жив у добу гострих христологічних суперечок після Халкідонського Собору 451 року. Його авторитет був настільки великий, що до нього зверталися єпископи, ченці й миряни, шукаючи духовної поради. Преподобний Маркел відійшов до Господа близько середини V століття (орієнтовно 485 року), після багатьох років ігуменського служіння.

Прикмети 29 грудня

Народні прикмети 29 грудня / © pexels.com

Сніг 29 грудня — до врожаю хліба наступного року.

Туман чи заметіль — на неврожай або холодне літо.

Голуби сплять у хлівах або серед людей — холод і заметіль скоро.

Що завтра не можна робити

У народі 29 грудня називали Страшним днем. Вірили, що саме в цей час темні сили ходять по світу, тож людям радили бути дуже обережними і не легковажити. За народними повір’ями, цього дня суворо заборонено: нарікати на власну долю, відмовляти в допомозі тим, хто потребує, і залишати дітей без нагляду.

Реклама

Що можна робити завтра

Цей день радять проводити в колі родини, дбати про дім і близьких. Також існує традиція спалювати старі речі, вірячи, що разом із ними можна виганяти з оселі невдачу та біди.