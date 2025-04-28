Церковне свято 29 квітня / © Pexels

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Завтра, 29 квітня, в православному календарі день пам’яті святих дев’ятьох мучеників у Кизиці. Група ранньохристиянських святих, які постраждали за віру в Ісуса Христа у III столітті в місті Кизик (на території сучасної Туреччини, в історичній області Мала Азія, на березі Пропонтиди, тепер Мармурового моря).

Святі мученики були воїнами-християнами, які служили в римському війську. Вони відкрито визнавали свою віру під час гонінь за імператора Діоклетіана (284–305 роки), коли язичницька влада вимагала від громадян зректися Христа та приносити жертви ідолам.

Коли дев’ять воїнів-християн відмовилися вклонятися язичницьким богам, їх схопили й піддали жорстоким тортурам. Святі переносили страшні муки з непохитною мужністю, зміцнюючи один одного вірою. Їх катували бичуванням, різали тіло, спалювали вогнем. Зрештою їх стратили, і кожен прийняв мученицьку смерть за Христа.

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Їхня стійкість надихнула багатьох язичників навернутися у християнство.

Ранні християни відразу почали шанувати дев’ятьох мучеників як великих свідків віри. У Кизиці над їхніми мощами було споруджено церкву, яка стала місцем паломництва. Святі дев’ять мучеників вважаються покровителями воїнів та людей, які зазнають переслідувань за віру.

Церковне свято 29 квітня — день пам’яті святого преподобного Мемнона

Це християнський святий, який жив у V столітті й прославився подвижницьким життям у пустелі та численними чудесами.

Мемнон від юності присвятив себе Богові, полишивши суєтний світ і оселившись у суворій пустелі. Він став ігуменом одного з єгипетських монастирів (найімовірніше, в районі Фиваїди або Скітійської пустелі).

Відомий як великий аскет: проводив час у молитві, пості, безмовності та суворій стриманості. Його життя було сповнене духовних подвигів — Мемнон навчав своїх учнів любові, смиренню, терпінню й вірі у всемогутність Божу.

Іменування “Чудотворець” свідчить, що його шанували не лише за подвижницьке життя, а й за особливу благодать творити чудеса через молитву.

Прикмети 29 квітня

Народні прикмети 29 квітня / © unsplash.com

Тепло і ясне небо — літо буде ясним і сухим.

Ластівки прилетіли — погода вже буде стабільно теплою.

Хмарне небо й дощ — до дощового літа.

Що завтра не можна робити

Не слід вдаватися до сварок, пліток, конфліктів, надмірного веселощів чи святкувань, таких як весілля чи дні народження. Цей день не підходить для з'ясування відносин чи вираження гніву. Не слід говорити погано про інших або поширювати плітки.

Що можна робити завтра

Цього дня до дев'яти святих звертаються за допомогою у лікуванні всіх недуг. Вірять, що вони дарують зцілення тим, хто страждає від психічних захворювань та епілепсії.