29 квітня — яке церковне свято, чого категорично не можна робити, щоб не захворіти

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 квітня, в православному календарі день пам’яті дев'яти мучеників Кизичних. Дев’яти мученики Кизичні — це група християнських святих, які проповідували в малоазійському місті Кизик і прийняли там мученицьку смерть у III столітті. Ці мученики були Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасій та Філімон. Вони прийшли до Кизика з різних міст, щоб проповідувати християнство серед переважно язичницького населення.

За свої переконання вони були заарештовані, судимі та піддані різним тортурам, щоб змусити їх відректися від Христа та принести жертви язичницьким богам. Однак, вони залишилися непохитними у своїй вірі, і в результаті їх обезголовили.

Прикмети 29 квітня

Народні прикмети 29 квітня / Фото: Unsplash

Схід сонця ясний — літо буде теплим.

Перед дощем видно блискавку — дощі будуть довго.

Багато хрущів — до засушливого літа.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня обговорювати чужі успіхи — в життя прийде чорна полоса. Також заборонялося робити захисні обереги — наші пращури вірили, що такі скоріше нашкодять. Не рекомендується сидіти постійно в хаті, адже можна серйозно захворіти.

Що можна робити завтра

Цього дня обов'язково йшли до цілителів, щоб покращити здоров'я і самопочуття. Починали збирати лікувальні трави. Вірили, що саме в цей період вони наділені особливою силою.

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