29 липня — яке церковне свято, не робіть одну річ, якщо хочете уникнути біди

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 липня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Калиніка. Калиник народився в християнській родині і з дитинства був вихований у християнській вірі. Він присвятив своє життя проповіді Євангелія і наверненню язичників до християнства. Подорожуючи містами та селами, він безстрашно проголошував вчення Христа, закликаючи людей до покаяння і віри в єдиного Бога.

За свою активну проповідницьку діяльність Калиник був арештований під час переслідувань християн за часів правління імператора Діоклетіана (284-305 роки). Його привели до правителя Кілікії, Сакердона, який наказав йому відректися від християнської віри і принести жертву язичницьким богам. Калиник рішуче відмовився виконати цей наказ і залишився вірним Христу.

Правитель, бачачи непохитність Калиника, наказав піддати його жорстоким тортурам. Мученика били, катували і змушували ходити в залізних черевиках з цвяхами. Проте Калиник зберігав віру і мужність, витримуючи всі страждання. Врешті-решт, його засудили до смертної кари. Він був спалений живцем за межами міста, і його душа перейшла до небесного царства.

Прикмети 29 липня

Народні прикмети 29 липня / Фото: Unsplash

Ворони проти вітру каркають — чекайте на дощ.

Тепла погода до великої кількості грибів.

Вранці туманно — вродить жито.

Що завтра не можна робити

До обіду забороняється займатися будь-якими фінансовими справами, в тому числі купівлею чи продажем, обговоренням грошових проблем тощо, інакше ця сторона життя значно погіршиться. Не можна також ламати гілки калини — на вас будуть чекати біди і розчарування.

Що можна робити завтра

Наші пращури вірили, якщо вранці вмитися соком з ягід калини, то збережете молодість та красу на довгі роки. А якщо навіть просто посидіти поряд з цим деревом, можна отримати міцне здоров'я на цілий рік.

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