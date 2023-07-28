29 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 29 липня, в православному календарі день пам’яті Афіногена та 10 його учнів. Вони жили за часів імператора Діоклетіана в Севастії. Імператор Діоклетіан правив Римською імперією з 284 по 305 рік н.е., і цей період був відомий своєю періодом великих переслідувань християн.
Коли воїни забрали учнів єпископа Афіногена, він, не довго думаючи, помчав на їхні пошуки. Його також впіймали та кинули до в'язниці. Імператор вимагав, щоб вони відмовилися від християнства та принесли жертви ідолам. Але цього не сталося. Тому їх всіх довго мучили, а потім умертвили.
Церковне свято 29 липня — день пам'яті мучениці Іулії
Іулія, або Юлія, була молодою діву Карфагену (сучасне місто Тунісу), жила в III столітті нашої ери. Вона була дуже прекрасна і мудра, але найбільша її цінність полягала в її глибокій вірі у Христа.
На той час Карфаген був римською колонією і християнство знаходилося у період переслідувань. Християнам заборонялось практикувати свою віру, і ті, хто відмовлялися від неї, можливо, мали отримати навіть смертну кару.
Юлія, володіючи непохитною вірою, не тільки приховувала свою християнську ідентичність, але також прагнула приховувати свою красу, щоб уникнути уваги чоловіків і можливих небезпек. Але навіть приховуючись, вона не могла приховати свою доброту і милосердя.
З часом, її добрі справи стали відомими і здобули шану в громаді. Одного разу, коли місцева імператриця, не знаючи, що Юлія християнка, звернулася до неї з проханням про допомогу для наведення порядку в деяких благодійних діях, Юлія надала їй рекомендації, які допомогли поліпшити ситуацію.
Проте, одного дня, коли її християнська ідентичність викрилася, Юлію арештували і вигнали перед суд. Її запрошували відмовитися від віри, але Юлія відмовилася. Вона не могла відмовитися від Христа, який був її найбільшою опорою і вірним спутником у житті.
За свою відмову, Юлію піддали жорстоким катуванням, але навіть під цим невимовним стражданням, вона не змінила своєї віри. Її мужність і відданість Господу захоплювали всіх, хто бачив цей страшний період її мучеництва.
На жаль, мучениця Юлія була казнена за свою відмову відзначити язичницьких богів і залишити християнство. Її життя стало прикладом незламної віри та жертовності, який надихав інших християн на той час і пізніше.
Пам'ять про Іулію з Карфагену була вшанована в християнській церкві і згодом вона стала святим, а її день пам'яті визнавався церквою у день її мучеництва. Її приклад нагадує нам про силу віри, незалежно від обставин, і про здатність пережити випробування, поклавши віру в щось більше, ніж лише фізична сила чи інтереси.
Прикмети 29 липня
- Стоїть густий туман — чекайте на щедрий врожай грибів восени.
- В небі літають коршуни — погода буде спекотною.
- Польові миші вже почали їсти колоски на полі — до довгої і холодної зими.
Що завтра не можна робити
За народними повір'ями краще відмовитися від прогулянки в ліс, тому що в давнину вірили, що цього дня виходить нечиста сила. Не можна також рубати дрова, полювати — краще попрацювати в будинку. А ось Церква забороняє сваритися, тому що конфлікт може надовго затягнутися.
Що можна робити завтра
Наші предки цього дня обов'язково виходили працювати в полі. Ввечері збиралися всі разом за одним столом і молилися про гарний урожай.
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