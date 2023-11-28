29 листопада — яке церковне свято, чому на Парамона Зимовказника не можна підмітати в оселі

Завтра, 29 листопада, в православному календарі день пам’яті святого мученика Парамона. Святий мученик Парамон був одним з тих, хто віддав своє життя за віру в Христа під час жорстоких гонінь імператора Декія. Жив він у місті Віфінії, що на півдні Азії. Він був добрим і чесним чоловіком, який любив Бога і ближнього. 250 року імператор Декій наказав усім жителям Римської імперії приносити жертви язичницьким божествам. Хто відмовлявся, того карали смертю. У Віфінії було ув'язнено 370 християн, яких піддавали страшним катуванням, сподіваючись, що вони відречуться від Христа.

Святий Парамон не міг спокійно дивитися на це злочинство. Він вийшов на площу, де відбувалося судилище, і голосно засудив жорстокість правителя і військових. Він заявив, що він теж є християнином, і що немає іншого Бога, крім Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа. За це його заарештували і привели до правителя Аквіана, який був намісником Декія.

Аквіан спробував спокусити Парамона обіцянками і погрозами, але той залишався непохитним у своїй вірі. Тоді Аквіан наказав його жорстоко катувати: йому відрубали вуха, ніс, язик, руки і ноги. Святий Парамон терпів муки з мужністю і радістю, виславляючи Бога. Нарешті йому відрубали голову, і він пішов до Царства Небесного. Так само було вбито і 370 мучеників, які не зрадили Христа.

Святий Парамон є прикладом справжнього християнина, який не боявся страждати і вмирати за свою віру. Він заступився за своїх братів і сестер, які потребували допомоги і захисту. Він не давався на провокації і спокуси світу, але йшов за Христом до кінця. Він є покровителем і заступником усіх, хто страждає за правду і справедливість. Ми можемо звертатися до нього з молитвою, щоб він посилив нашу віру і дав нам силу переносити труднощі життя.

Церковне свято 29 листопада — день пам'яті Акакія Синайського

Преподобний Акакій Синайський був ченцем, який жив у VI столітті на горі Синай. Про його життя розповів блаженний Іоанн Ліствичник у своїй книзі. Акакій служив у злонравного старця, який часто зневажав і ображав його. Проте він намагався вести благочестиве життя, молився і дуже сильно вірив у Господа. Всі накази та вказівки старця чоловік намагався виконувати чесно і рішуче, однак йому це радості не приносило. Часто Акакій лягав у труну і вдавав, ніби помер. Люди, що проходили повз, запитували, чи дійсно помер цей святий. На що сам Акакій відповідав, що той, хто слухняний, померти не може.

Одного разу старець наказав Акакію принести йому води з джерела. Акакій пішов, але забув взяти з собою посудину. Він помолився Богу, щоб допоміг йому виконати наказ. Тоді він побачив, що на землі лежить листок пальми, який був великий і міцний. Він зігнув його у вигляді чаші і наповнив водою. Потім він повернувся до старця і приніс йому воду. Старець був дуже здивований і запитав, де він взяв таку чудову посудину. Акакій сказав, що це дар Божий, і показав йому листок. Старець взяв його в руки і побачив, що він був сухий і ламкий. Він зрозумів, що Акакій зробив диво, і почав плакати. Він сповідався у всіх своїх гріхах і просив Акакія простити йому. Відтоді він став поважати і любити Акакія, і разом із ним служити Богу.

Акакій Синайський є прикладом справжнього ченця, який не звертав уваги на образи і зневаги, але з терпінням і покорою виконував волю Божу. Він не шукав слави і похвали, але жив у скромності і простоті. Він не давався на спокуси і марноти світу, але прагнув до духовного зростання. Він є покровителем і заступником усіх, хто прагне до святості і чистоти. Ми можемо звертатися до нього з молитвою, щоб він дав нам мудрість і смирення, щоб він наставив нас на шлях спасіння.

Прикмети 29 листопада

Народні прикмети 29 листопада / Фото: Pexels

Суха погода — зима буде теплою і безсніжною.

Сніг пухкий і великі сніжинки — до відлиги.

Снігопад вказує на багатий майбутній урожай.

Що завтра не можна робити

Заборонено на Парамона Зимовказника підмітати в оселі і витирати пилюку — здавна вірили, що тоді можна вимести своє щастя. Також не варто переїжджати до нового будинку — там на вас не буде чекати сімейне добробут. Не варто ризикувати, особливо з фінансами.

Що можна робити завтра

Дозволялося цього дня брати в борг продукти чи гроші. Навіть існувало повір'я, хто зможе дати комусь в борг продукти або гроші в Парамонів день, той буде цілий рік в достатку. Незаміжні дівчата ввечері збиралися і ворожили на судженого.

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