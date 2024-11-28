29 листопада — яке церковне свято, що забороняється робити, щоб захистити дітей від хвороб

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена. Постраждали за віру Христову в II столітті. Їхні життєписи є частиною ранньої християнської традиції, яка свідчить про жорстоке переслідування християн в період римських імператорів, зокрема за часів імператора Адріана.

Парамон був священиком, а Філумен — дияконом. Обидва вони походили з міста Магнезії (сучасна Туреччина), що було одним із центрів християнської громади того часу. Коли імператор Адріан розпочав переслідування християн, Парамон і Філумен відкрито сповідували віру в Христа і відмовилися приносити жертви язичницьким богам.

Їх схопили, піддали жорстоким тортурам, намагаючись примусити їх відректися від Христа. Вони витримали всі катування з великою мужністю, і, за свідченнями, Парамон навіть проповідував своїм катам, звертаючи їх до християнської віри. У результаті обидва святі були страчені.

Прикмети 29 листопада

Народні прикмети 29 листопада / Фото: Unsplash

Схід сонця червоного кольору — почнеться сильний вітер.

Сніжить цього дня — заметілі будуть до Миколая.

Пасмурно і туманно — скоро піде сніг.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється стригти волосся дітям до 12 років. Інакше ви зістрежете розум та здоров'я. Не можна піддаватися шкідливим звичкам — темні сили заволодіють вашою душею.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день, щоб взяти у сусідів в борг будь-які продукти, наприклад, сіль. Вважається, що тоді ви отримаєте везіння на весь рік.

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