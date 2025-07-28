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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
2 хв

29 липня — яке церковне свято, що потрібно обов’язково зробити цього дня, щоб бути сильним і здоровим

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 29 липня

Церковне свято 29 липня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 29 липня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Калиніка. Він жив у III столітті, за часів правління імператора Декія (бл. 249–251 рр.), який відомий своїми жорстокими гоніннями на християн. Калинік був родом із Лікаонії (сучасна територія Туреччини) і походив із знатної поганської родини, однак ще в юності щиро увірував у Христа й прийняв святе хрещення.

Після навернення він ревно проповідував Євангеліє, мандруючи містами та селами, навертаючи багатьох язичників до християнської віри. Його проповідь вирізнялася простотою, силою духу й щирим милосердям, тому вона знаходила глибокий відгук у серцях слухачів. У його вустах істина Євангелія була переконливою, а в його житті — живим свідченням любові Божої.

Коли влада дізналася про його діяльність, Калиніка схопили й привели на суд до намісника в Анкірі (сучасна Анкара). Він твердо сповідував свою віру у Христа і відмовився принести жертву язичницьким богам. Його довго мучили: били, катували, примушували зректися віри. Але святий залишався непохитним.

Його засудили до страти — спалення живцем. Навіть у вогні Калинік не зрадив свого Спасителя. За переданням, під час страти Бог дарував йому полегшення: мученик відійшов до Господа ще до того, як полум’я торкнулося його тіла.

Прикмети 29 липня

Народні прикмети 29 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 29 липня / © unsplash.com

  • Якщо на Калинника дощ — буде мокра осінь.

  • Сонячна й тиха погода — обіцяє добрий врожай пізніх зернових.

  • Гуркіт грому — на довгу й дощову осінь.

Що завтра не можна робити

У народі вірили, що цього дня не варто займатися буденними справами, які можуть “зв’язати” удачу: не давай грошей у борг, не бери до рук голку чи нитку, не працюй у полі чи в домі. Вважалося, що будь-яка праця або суперечки, особливо з ріднею, можуть принести застій у справах, сварки або невдачі. День краще провести спокійно, у мирі з собою та близькими.

Що можна робити завтра

Згідно з давніми звичаями, у цей день люди прямували до лісу — збирати стиглі ягоди й шукати перші гриби. А ще вірили: хто в Калинів день обійме кущ калини або притулиться до її стовбура, той набере сили, здоров’я й внутрішньої рівноваги. Калина вважалась не просто рослиною, а джерелом життєвої енергії та оберегом душі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
294
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