29 лютого — яке церковне свято, чому цей день вважають найнебезпечнішим і несприятливим

Завтра, 29 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Касіяна. Святий Касіян — це визначна постать в християнській традиції. Він жив у IV-V століттях і родом походив з Римської імперії. Іван Касіян народився близько 360 року, ймовірно, в області Скіфії, на північному Причорномор’ї та нижньому Дунаї (тодішня Римська провінція, а сьогодні землі Румунії). Мав високий рівень освіченості. Прийняв чернечий постриг і відправився до Палестини, де провів безліч часу в аскетичних подвигах.

Після паломництва він разом з духовним братом Германом подорожував по Фіваїді та Скитській пустелі. Після собору під Дубом 403 року, який позбавив влади святителя Іоанна, константинопольський клір направив преподобного до Рима. У Константинополі Іван Касіян познайомився зі святим Іваном Золотоустим.

Після переїзду до Галії він поселився в місті Массилія (сучасний Марсель). Там він влаштував два спільнотних монастирі — чоловічий і жіночий. У 20-х роках V століття він сформував правила для монастирів, де разом живуть ченці різних гендерів.

Його письмова діяльність включає 12 книг "Про влаштування киновій" палестинських і єгипетських монастирів. Його бесіди з пустинними отцями дали зразки спільножитних монастирів і познайомили людей з духом подвижництва православного Сходу.

У народних приповідках та легендах Київщини та Лівобережжя святий Касіян зображується похмурим і злим чоловіком. Відомий вираз: "Чому ти Касіяном дивишся!" — вживається, коли діти дивляться на людей з-під лоба. Сердитий Касіян часто зображується у фольклорних творах з довгими віями та бровами злими очима.

У Православній церкві день святого Касіяна припадає на 29 лютого, тобто тільки на високосні (касіянові) роки.

Прикмети 29 лютого

Народні прикмети 29 лютого / Фото: Pexels

Туман чи сніг вказують на гарний урожай.

Тріщить ліс — до морозів.

Хмари високо на небі — весна буде сонячною.

Що завтра не можна робити

Найкраще цього дня відпочити від важливих чи важких справ, щоб не привертати до себе увагу заздрісного Касіяна. Взагалі цей день вважали несприятливим і дуже небезпечним, адже він трапляється усього лише раз на чотири роки. Згідно з народними прикметами, все, що б ви не подумали чи не зробили, буде невдалим. Селяни навіть намагалися не виходити зайвий раз на вулицю, щоб не накликати на себе біду.

Що можна робити завтра

За повір'ями Касіян владарює над вітрами, яких він тримає у 12 кайданах за 12 замками. Тому часто цього дня бувала вітряна погода. Пращури вірили, що це так Касіян розважається. Проводили цей день вдома, біля рідних та близьких, не займаючись важливими справами.

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