1 березня — яке церковне свято, чому жінкам на Євдокію Веснівку не можна стригтися

Завтра, 1 березня, в православному календарі день пам’яті преподобної мучениці Євдокії Іліопольської. Євдокія Іліопольська, також відома як свята Євдокія, була ранньохристиянською святою, мученицею та преподобною. Її життєпис датується періодом раннього християнства, і він передається через християнські легенди та священні тексти.

За легендою, Євдокія жила в Іліополі, давньому місті на території сучасного Туреччини. Вона народилася в римській сім'ї, але вирішила присвятити своє життя християнству. Вона жила відокремлено від світу, ведучи аскетичний спосіб життя, молитву та віддаленість від матеріальних речей.

У ранньому християнському світі відданість християнам призводила до переслідувань, і Євдокія не уникнула цієї долі. За легендою, її арештували за свою віру та відданість християнству. Хоча її намагалися відвести від віри шляхом мук, вона залишалася стійкою та вірною своїм переконанням.

Згідно з легендою, Євдокія була закатована та замучена за свою віру, а потім кинута до в'язниці. Протягом цього часу вона продовжувала молитися і служити іншим ув'язненим, демонструючи велику силу волі та віру. Врешті-решт, вона померла мученицькою смертю через катування.

Прикмети 1 березня

Народні прикмети 1 березня / Фото: Pexels

Якщо на Євдокію скрізь вода, то 23 квітня буде всюди трава.

Південний вітер — до дощового літа.

Сніжить — восени буде великий урожай грибів.

Що завтра не можна робити

Краще на Євдокію нічого не планувати — задумане не здійсниться. А ще не варто здійснювати важливі покупки — річ швидко зіпсується і не принесе задоволення. Жінкам на Євдокію Веснівку заборонялося стригтися, вірили, що це призведе до втрати чоловічої уваги.

Що можна робити завтра

Цього дня часто бував дуже сильний вітер. А ще в лісі прокидалися тварини від зимової сплячки, кричали, розповідаючи про себе світу. Селяни вже починають готуватися до польових робіт, чоловіки ж займалися ремонтом інструментів, які вже зовсім скоро можуть знадобитися.

Читайте також: