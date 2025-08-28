ТСН у соціальних мережах

29 серпня — яке церковне свято, чи потрібно поститися, які суворі заборони слід пам’ятати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 29 серпня

Церковне свято 29 серпня

Завтра, 29 серпня, в православному календарі Усікновення голови Івана Хрестителя. Іван Хреститель був пророком і предтечею Ісуса Христа, який закликав до покаяння та хрещення водою. За Євангелієм, Ірод Антипа, правитель Галилеї, ув’язнив Івана через критику свого незаконного шлюбу з Іродіадою (жінкою свого брата).

Під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади — Саломія — танцювала перед Іродом, і він, вражений танцем, пообіцяв дати їй будь-яку нагороду. Підказана матір’ю, вона попросила голову Івана Хрестителя на блюді, і Ірод змушений був виконати наказ.

Усікновення голови Івана Хрестителя символізує мучеництво за правду, непохитність у вірі і проповіді Божого слова. Голова Івана Хрестителя в іконографії часто зображується на блюді або в руках ангела. Свято нагадує про небезпечність пророчого слова для влади, яка живе за своїми інтересами.

Прикмети 29 серпня

Народні прикмети 29 серпня

Народні прикмети 29 серпня / © unsplash.com

  • Теплий і сонячний день — осінь буде ясною та сухою, врожай добрий.

  • Дощовий день — осінь буде дощовою.

  • Туман вранці — передвіщає похолодання і ранні заморозки.

Що завтра не можна робити

Оскільки 29 серпня вшановують мученицьку смерть Івана Хрестителя, цього дня не прийнято влаштовувати веселощі та шумні святкування. Рекомендується утримуватися від надмірностей у їжі та розвагах, а Церква радить дотримуватися строгого посту.

У народних віруваннях існує застереження: не можна користуватися ножем, особливо для нарізання круглих продуктів, як-от хліба, капусти чи буряка. Вважалося, що так людина ніби бере на себе гріхи вбивць Івана. Також уникали продуктів червоного кольору, бо він асоціюється з кров’ю святого.

Що можна робити завтра

Цей день чудово присвятити відвідуванню церкви або тихій молитві вдома, звертаючись за спокій душ усіх полеглих героїв та захисників України.

