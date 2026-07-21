Усікновення голови Івана Хрестителя 2026 року / © pexels.com

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Воно присвячене пам’яті пророка, який загинув мученицькою смертю за те, що відкрито говорив правду та викривав людські гріхи. Цей день не пов’язаний із веселощами чи святкуваннями — навпаки, він закликає до молитви, посту та духовного очищення.

Що потрібно зробити на Усікновення голови Івана Хрестителя

Церква рекомендує провести цей день у спокої, відмовившись від зайвої метушні та присвятивши час духовному життю.

Відвідати богослужіння

Найкраще розпочати день із відвідування храму. Під час Божественної літургії віряни моляться за зміцнення віри, духовне очищення та просять святого Івана Хрестителя про заступництво перед Богом. Якщо немає можливості прийти до церкви, варто помолитися вдома.

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Дотримуватися суворого посту

Усікновення є днем строгого посту незалежно від того, на який день тижня припадає свято. Віряни утримуються від м’яса, молочних продуктів, яєць та алкоголю. За можливості рекомендується вживати просту пісну їжу без олії. Головна мета посту — не лише обмеження в їжі, а й очищення душі через стриманість та молитву.

Приділити час молитві

У цей день прийнято звертатися до Івана Хрестителя з проханнями про здоров’я, духовну підтримку, зміцнення віри та допомогу у складних життєвих обставинах. Також багато людей моляться за мир в Україні та за своїх рідних.

Робити добрі справи

Свято нагадує про важливість милосердя. Допомога тим, хто потребує підтримки, пожертва на благодійність, турбота про літніх людей або щире добре слово можуть стати найкращим проявом християнської любові.

Зберігати душевний спокій

Церква закликає уникати сварок, образ, осуду, заздрості та будь-яких проявів злості. День варто провести у тиші, роздумах і вдячності Богові.

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Чому цей день має особливе значення

Іван Хреститель був пророком, який підготував людей до приходу Ісуса Христа та охрестив Спасителя у водах Йордану. Він відкрито засудив царя Ірода Антипу за незаконний шлюб із дружиною свого брата. Через це пророка ув’язнили, а згодом, на прохання Саломії та її матері Іродіади, стратили, відрубавши голову. Саме на згадку про цю трагічну подію Церква встановила день скорботи та посту.

Народні традиції

З Усікновенням пов’язано чимало народних звичаїв. Найвідоміший із них — не користуватися ножем і не різати круглі овочі чи фрукти, оскільки вони символічно нагадують голову святого. Хліб у давнину не різали, а ламали руками.

Водночас священнослужителі наголошують, що такі звичаї належать до народної традиції, а не до церковних приписів. Значно важливішими є молитва, піст, покаяння та добрі справи.

Молитва в день Усікновення голови Івана Хрестителя

Хрестителю Христів, проповіднику покаяння, не відкинь мене, що каюся, але, з’єднуючись із небесними силами, молися до Владики за мене, недостойного, сумного, немічного і печального, що потрапив у різні біди житейські, змученого хвилюючими думками мого розуму; бо я — вертеп злих діл, зовсім не маю кінця гріховним звичкам, бо розум мій прикутий до земних речей.

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Тебе молю і до тебе вдаюся: не відкинь мене від твого заступництва, але підніми мене, що впав у великі гріхи. Обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням, бо ти обох начальник: хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожне скверне діло.

Очисти мене, оскверненого гріхами, і допоможи ввійти туди, куди ніщо нечисте не входить, — у Царство Небесне.

Амінь.

FAQ

Що потрібно зробити на Усікновення голови Івана Хрестителя?

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У цей день рекомендується відвідати храм або помолитися вдома, дотримуватися суворого посту, уникати сварок, приділити час добрим справам та духовному очищенню. Церква закликає провести 29 серпня у спокої, молитві та покаянні.

Що не можна робити 29 серпня на Усікновення?

Вірянам радять не влаштовувати гучних святкувань, не зловживати алкоголем, не сваритися, не ображати інших і не піддаватися негативним емоціям. Народні традиції також радять не користуватися ножем і не різати круглі продукти, хоча Церква наголошує, що ці звичаї не є обов’язковими релігійними приписами.

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