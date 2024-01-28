29 січня — яке церковне свято, чому чоловіку і дружині не можна сваритися, до чого це приведе

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 січня, в православному календарі день пам’яті святого Лаврентія. Лаврентій Печерський був православним святим і подвижником, який жив у 13 столітті. Він служив чернечим затвірником у Києво-Печерському монастирі і віддав своє життя молитві, посту і самітності.

Церковне свято 29 січня — день перенесення мощей Ігнатія Богоносця

Перенесення мощей Ігнатія Богоносця — це християнське свято присвячене перенесенню чесних мощей святого Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохії і мученика, з Рима до Антіохії.

Святий Ігнатій Богоносець був учнем апостола Івана Богослова і служив єпископом Антіохії протягом 40 років. За правління імператора Траяна він був заарештований і відправлений до Рима, де його кинули на розтерзання звірам у Колізеї. Під час своєї подорожі він написав сім листів до різних церков, які є важливими джерелами ранньохристиянської теології2.

Після його мученицької смерті 107 року, вірні позбирали його кості і поховали їх у Римі. Згодом їх перенесли до Антіохії, де їх поховали у храмі на дафнійському передмісті. 450 року святі мощі перенесли до нової церкви, збудованої на місці зруйнованої поганської богині Фортуни. Мощі святого Ігнатія прославилися численними чудами. У середині VII століття їх знову перенесли до Рима в церкву святого Папи Климента

Прикмети 29 січня

Народні прикмети 29 січня / Фото: Pexels

З труби піднімається сильний дим — весна прийде рано.

Холодна погода — в серпні буде спекотно.

Вітряно — літо буде негожим та дощовим.

Що завтра не можна робити

Подружжю заборонено сваритися між собою. Здавна існувало повір'я, якщо чоловік і жінка ляжуть спати в сварці, то конфлікт затягнеться на довгі роки. Також не можна залишати дитячі прохання без уваги. Вважається, що святий Лаврентій вступиться за чисту душу.

Що можна робити завтра

Для захисту від нечисті цього дня обов'язково варили кашу, яку їли всією сім'єю. Також біля будинків вивішували висушений чорнополох. Вірили, що ця рослина допоможе захистити оселю від відьом.

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