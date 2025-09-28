ТСН у соціальних мережах

29 вересня — яке церковне свято, чому не слід приміряти на себе чужий одяг

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 29 вересня

Церковне свято 29 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 29 вересня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Киріяка, ісповідника. Киріяк народився близько 448 року в Коринті в родині священика Іоанна та матері Євдоксії. Його дядько, єпископ Коринфський Петро, помітив благочестиву поведінку юнака і поставив його читцем у соборній церкві. З ранніх років Киріяк присвячував себе читанню Святого Письма, що зміцнювало його духовне життя.

У віці 18 років він вирушив до Єрусалиму, де прийняв чернечий постриг у Лаврі преподобного Євфимія Великого. Там він удосконалював своє духовне життя, практикуючи молитву та аскезу.

Досягнувши 70 років, Киріяк вирішив віддалитися від світу і оселився в пустелі Натуфа разом зі своїм учнем Іоанном. Відомо, що йому прислужував великий лев, який охороняв його від розбійників і приймав їжу з його рук.

Його життя стало прикладом для багатьох аскетів і ченців, які прагнули наслідувати його відданість молитві та самотності.

Прикмети 29 вересня

Народні прикмети 29 вересня / © unsplash.com

  • Павутиння літає в повітрі — чекайте на морозну зиму.

  • Галки збираються у зграї — до ясної погоди.

  • Зірки вранці мерехтять — до зміни погоди.

Що завтра не можна робити

День вкрай невдалий для будь-яких нових починань, зміни житла або роботи — усе, розпочате в цей день, може зіштовхнутися з труднощами. Утримайтеся від демонстрації багатства, вихваляння власних досягнень або прикрашання фактів — навіть невинна брехня обернеться шкодою для вашої репутації.

Не давайте обіцянок, які не зможете дотримати, адже це обов’язково повернеться проблемами. Не приміряйте чужий одяг чи прикраси: разом із ними можна “перейняти” чужі хвороби або неприємності.

Що можна робити завтра

Цього дня господині активно готували капусту до квашення. Народні спостереження свідчать: капуста, зібрана в цей час, виходить особливо соковитою, смачною і ідеально підходить для засолювання. Для квашення зазвичай обирали великі дубові бочки, які додавали готовому продукту особливого смаку та аромату.

