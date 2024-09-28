29 вересня — яке церковне свято, чому потрібно кормити безхатьків і допомагати рідним

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 вересня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Киріяка самітника. Киріяк народився в IV столітті в Палестині. Його раннє життя відзначалося звичайною життєвою обстановкою, але незабаром він відчув поклик до монашого життя. Після розставання з мирським життям Киріяк пішов у пустелю, де проводив час у молитві, пості і роздумах. Він жив у повній самоті, ведучи строгий спосіб життя.

Його життя в пустелі супроводжувалося численними духовними випробуваннями та спокусами, але також і благодатними моментами, коли він отримував видіння і одкровення від Бога. Киріяк залишив після себе навчання про важливість молитви, покаяння і спокою душі. Він навчав, що справжня духовність проявляється в простоті та смиренності. Його життя стало основою для багатьох аскетичних практик у монашескому житті. Преподобний Киріяк вважається покровителем самітників і монахів.

Прикмети 29 вересня

Народні прикмети 29 вересня / Фото: Unsplash

На небі багато зірок — осінь буде сухою.

В лісі з'явилися пізні гриби — до затяжної осені.

Пізно ввечері туман — ще заморозків не буде.

Що завтра не можна робити

Забороняється брати до рук спиці чи будь-які інші схожі гострі предмети. Якщо раптом поранитися до крові, то можна померти. Не варто нікому розповідати про свої плани, вони точно не збудуться.

Що можна робити завтра

Цього дня обов'язково накорміть безхатьків чи допоможіть рідним в біді, адже будь-яка щедрість і доброта повернуться до вас в подвійному розмірі. Головне — робити це від щирого серця.

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