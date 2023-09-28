29 вересня — яке церковне свято, навіщо незаміжні дівчата розсипають сіль у вигляді хреста

Завтра, 29 вересня, в православному календарі день пам’яті Феофана. Феофан Милостивий — це святий, якого шанує православна церква. Він жив у Сирії у місті Аміді в V-VI століттях. Він був сином багатого торговця, але відмовився від світського життя і став монахом. Славився Феофан своєю добротою, милосердям і чудотворними дарами. Він допомагав убогим, хворим і стражденним, а також зцілював людей від різних недуг. Він також був автором багатьох духовних творів, серед яких найвідомішим є "Послання про любов до Бога". Він помер 529 року і був похований у монастирі Святого Романа.

Церковне свято 29 вересня — день пам'яті Киріака Відлюдника

Киріак Відлюдник — це один із найвидатніших святих православної церкви. Він народився у IV столітті в сім’ї заможного торговця, але вирішив покинути світське життя і присвятити себе Богу. Він став ченцем у монастирі Святого Євтимія, де вирізнявся своїми суворістю і покаянням. Він часто ходив до пустелі, де проводив у молитві і посту багато днів і ночей. Він також займався письменницькою діяльністю, написавши книжку "Розмова з Богом", в якій виклав своє розуміння християнської доктрини і моралі. Він помер 557 року і був похований у печері, де часто молився.

Прикмети 29 вересня

Народні прикмети 29 вересня / Фото: Pexels

Відсиріла сіль — чекайте на сезон дощів.

На небі дуже багато зірок — осінь буде сухою, а наступний рік — урожайним.

Вранці з'явився сильний туман — найближчими днями буде тепло.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна бездумно витрачати гроші або купувати непотрібні речі. Також намагалися не влаштовувати вінчання, не робити пропозицію руки та серця. Краще відмовитися від роботи з гострими предметами (ніж, ножиці тощо). Не варто ображатися чи починати конфлікти.

Що можна робити завтра

Намагайтеся якомога більше часу цього дня допомагати тим, хто потребує вашої допомоги. В давнину існувала цікава традиція: незаміжні дівчата брали у знайомих сіль, розсипали її на порозі у вигляді хреста. Вважалося, що це допоможе знайти судженого найближчим часом.

Читайте також: