29 жовтня — яке церковне свято, чому не можна залишати дитину саму удома

Завтра, 29 жовтня, в православному календарі день пам’яті Анастасії Римлянки. Анастасія Римлянка була християнською святою, яка жила у III столітті. Вона народилася у родині знатного римського сенатора і отримала добру освіту. Вона вирішила присвятити своє життя Богу і вступила до жіночого монастиря. Там вона служила бідним і хворим, допомагаючи їм матеріально і духовно.

За часи переслідування християн Анастасія була заарештована і відведена до начальника воїнів Прова, який хотів змусити її відмовитися від своєї віри. Анастасія витримала різні катування і тортури, але не зрадила Христа. Нарешті, їй відтяли голову.

Анастасію Римлянку вшановують як покровительницю усіх жінок, особливо тих, які страждають від насильства, зловживання або неволі.

Церковне свято 29 жовтня — день пам'яті преподобного Авраамія Затворника

Преподобний Авраамій затворник був святим подвижником, який жив у Києво-Печерській Лаврі в XII-XIII століттях. Він віддав своє життя Богу і веденню покаянного і скромного життя. Він замкнув себе у своїй келії і не виходив з неї навіть на богослужіння. Він молився, постився, читав Святе Письмо і писав духовні твори. Він також допомагав іншим монахам і людям, які приходили до нього за порадою або благословенням.

Мощі преподобного Авраамія затворника спочивають у Ближніх печерах між мощами преподобномученика Анастасія і дванадцятьма преподобними грецькими майстрами.

Прикмети 29 жовтня

Народні прикмети 29 жовтня / Фото: Pexels

Ворони раптом почали каркати — до морозу.

Низько пливуть хмари — чекайте на непогоду.

Голуби воркують до хорошої погоди.

Що завтра не можна робити

Стіл накривати цього дня дозволялося лише замужнім жінкам, якщо це зробить одинока дівчина, то ще рік буде в дівках ходити. Також не дозволялося залишати дитину саму удома, вважалося, що в цей період нечиста сила може її забрати.

Що можна робити завтра

Жінки цього дня обов'язково вдягали на шию коралі, щоб будь-які справи закінчувалися успішно протягом всього року. Також наші предки вірили, що такі прикраси здатні відганяти нечисту силу та негативну енергію.

Читайте також: