29 жовтня — яке церковне свято, пам'ятайте про це цього дня, щоб талан завжди був на вашому боці

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої преподобномучениці Анастасії. Анастасія народилася в Римі в родині знатних і багатих християн. Вона проявила глибоку віру та побожність від юних років. За свідченнями, Анастасія була відзначена красою та добрими справами, що привертало увагу багатьох людей. У період гонінь на християн, організованих імператором Діоклетіаном, Анастасія була заарештована за свою віру. Вона відмовилася відректися від Христової віри, за що зазнала численних катувань. Її стійкість у вірі надихала інших християн, і навіть її мучителі вражалися її незламністю. Після смерті святої Анастасії її ім'я стало відомим серед вірян, і багато людей зверталися до неї з молитвами. Вона вважається заступницею жінок, а також покровителькою тих, хто страждає від різних недуг.

Прикмети 29 жовтня

Народні прикмети 29 жовтня / Фото: Unsplash

Випали опади — через 10 днів буде відлига.

Повільно пливуть хмари — до швидких заморозків.

Вранці рослини покрив іній — ввечері піде сніг.

Що завтра не можна робити

Не варто спілкуватися з малознайомими людьми, тому що можуть з'явитися серйозні конфлікти. Не можна залишати дітей самих вдома чи навіть в кімнаті, злі духи їх викрадуть.

Що можна робити завтра

Щоб привернути у своє життя талан, потрібно цього дня вдягнути коралі на шию. Також це сприятливий день для вінчання і весілля.

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