День працівників служби позавідомчої охорони МВС 2026 / © pexels.com

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Їхня робота вимагає пильності, витримки, відповідальності та готовності діяти в непередбачуваних ситуаціях. У цей день вітають фахівців охорони, дякують їм за сумлінну службу та бажають міцного здоров’я, професійних успіхів і добробуту.

Коли святкують День працівників служби позавідомчої охорони МВС

День працівників служби позавідомчої охорони МВС щороку припадає на 29 жовтня. Дата пов’язана з історією створення системи позавідомчої охорони, яка бере початок 1952 року.

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У цей день варто привітати колег, друзів, рідних і знайомих, чия професійна діяльність пов’язана з охороною та забезпеченням безпеки. Щирі слова вдячності стануть нагодою відзначити їхню відповідальність, мужність і внесок у захист людей та майна.

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Історія Дня позавідомчої охорони МВС

Історія професійного свята розпочалася 29 жовтня 1952 року. Тоді Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову, спрямовану на вдосконалення охорони господарських об’єктів міністерств і відомств. Документ передбачав організацію позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ.

Основною особливістю такої системи був захист об’єктів незалежно від їхньої відомчої належності. Згодом охоронна діяльність стала важливою складовою забезпечення безпеки підприємств, установ та інших об’єктів.

Сьогодні 29 жовтня — це нагода згадати про фахівців, чия робота потребує дисципліни, уважності та високого почуття відповідальності. Адже від професіоналізму працівників охорони значною мірою залежать збереження майна, дотримання встановлених правил безпеки та спокій людей.

Привітання з Днем працівників служби позавідомчої охорони МВС у прозі

Якщо ви шукаєте красиві привітання з Днем позавідомчої охорони МВС, пропонуємо кілька щирих побажань, які можна надіслати в повідомленні або сказати особисто.

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Вітаю з професійним святом! Бажаю впевненості в кожному рішенні, витримки у складних ситуаціях і поваги від колег. Нехай служба минає спокійно, робота приносить задоволення, а вдома завжди чекають любов, тепло та підтримка близьких.

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З Днем працівників служби позавідомчої охорони МВС! Нехай ваша пильність ніколи не підводить, сили та мужності вистачає на всі виклики, а кожен робочий день завершується успішно. Бажаю міцного здоров’я, добробуту, родинного затишку й мирного неба.

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Вітаю з Днем позавідомчої охорони! Нехай ваша відповідальна праця завжди буде гідно оцінена, колектив залишається надійною командою, а всі поставлені завдання вдається виконувати впевнено та професійно. Бажаю щастя, достатку, оптимізму й багато приємних подій у житті!

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Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю вам залізної витримки, гострого ока, мудрості та впевненості у власних силах. Нехай на службі панує порядок, поруч будуть надійні люди, а кожен день дарує нові можливості, хороші новини та приводи для радості.

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З Днем працівників служби позавідомчої охорони МВС! Дякую за відповідальність, уважність і сумлінне ставлення до своєї справи. Бажаю, щоб небезпеки обходили стороною, здоров’я було міцним, а в родині завжди панували любов, злагода й добробут.

Листівки з Днем позавідомчої охорони

Листівки з Днем позавідомчої охорони / © ТСН

Листівки з Днем позавідомчої охорони / © ТСН

Листівки з Днем позавідомчої охорони / © ТСН

Короткі привітання з Днем позавідомчої охорони

Для SMS, месенджерів і коротких повідомлень підійдуть лаконічні побажання.

Вітаю з професійним святом! Бажаю спокійної служби, міцного здоров’я, удачі та родинного щастя!

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З Днем позавідомчої охорони! Нехай пильність допомагає в роботі, колеги підтримують, а вдома завжди чекає затишок.

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Бажаю впевненості, мужності, витримки та успіхів у кожній справі. Зі святом!

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Нехай кожна зміна буде спокійною, кожне рішення — правильним, а життя — щасливим і заможним!

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З професійним святом! Миру, добробуту, поваги, сил і нових досягнень!

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