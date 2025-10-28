Церковне свято 29 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 29 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої преподобномучениці Анастасії. Свята Анастасія народилася в Римі в родині сенатора Претекстата. Батько був язичником, а мати Фавста — таємною християнкою. Вихованням доньки займався святий Хрисогон, який навчав її Святому Письму та християнським заповідям. Завдяки цьому Анастасія виросла мудрою та благочестивою дівою.

Після смерті матері батько видав її заміж за язичника Помплія. Однак Анастасія, прагнучи зберегти чистоту, під приводом хвороби уникала подружніх обов’язків. У період гонінь на християн за імператора Діоклетіана, свята Анастасія відвідувала в’язниці, де утримували християн, і допомагала їм: годувала, перев’язувала рани, підтримувала духом. Вона також сприяла наверненню язичників до християнства.

Анастасія була заарештована за свою віру. Після численних тортур її стратили. Однак навіть після смерті її ім’я стало символом мужності та віри. Її мощі стали джерелом численних див і зцілень.

Прикмети 29 жовтня

Народні прикмети 29 жовтня

Хмари пливуть низько — очікуються похолодання або негода.

На березі ще є листя — буде кілька теплих днів.

Голуби голосно воркують — погода буде теплою.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями не рекомендується впускати до дому сторонніх — це загрожує втратою добробуту та гармонії в сім’ї. Також подружжю слід уникати сварок: будь-яка суперечка може відтягнути примирення на цілих сорок днів.

Що можна робити завтра

У день православного свята на честь святої Анастасії до неї насамперед звертаються пастухи, вірячи, що вона оберігає їхнє стадо від хвороб і нападів хижаків. Водночас віряни просять у святої здоров’я для себе та близьких, зміцнення віри під час гонінь і випробувань, звільнення від сумнівів, тяжких спогадів, смутку та зневіри.