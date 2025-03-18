3-4 краплі на ватяний диск – і навіть у спеку під пахвами буде сухо: працює краще за дезодорант

Неприємний запах, жовті плями від поту на улюбленому одязі, яких доволі складно позбутися, і відчуття дискомфорту знайомі кожній людині. З настанням теплої пори року пітливість посилюється ще більше. І не кожен дезодорант може впоратися з цією халепою. Однак є прості народні методи, які допоможуть вирішити проблему, навіть у найспекотніші дні під пахвами буде сухо.

Які народні методи допоможуть позбутися пітливості

Лосьйон з дубової кори. Треба взяти столову ложку подрібненої дубової кори, залити склянкою окропу і настояти 30 хвилин. Потім треба процідити настій та додати ложку лимонного соку. Повністю остиглий лосьйон варто прибрати в холодильник для подальшого зберігання. Цим засобом треба протирати під пахвами вдень та ввечері, досить нанести на ватяний диск 3-4 краплі. Якщо користуватися лосьйоном регулярно, то потовиділення значно знижується. Крім того, засіб має приємний освіжаючий аромат лимона. Також розчин відбілює шкіру під пахвами завдяки лимонній кислоті у складі. Спробуйте цей метод і ви більше ніколи не захочете використовувати магазинні дезодоранти.

Треба взяти столову ложку подрібненої дубової кори, залити склянкою окропу і настояти 30 хвилин. Потім треба процідити настій та додати ложку лимонного соку. Повністю остиглий лосьйон варто прибрати в холодильник для подальшого зберігання. Цим засобом треба протирати під пахвами вдень та ввечері, досить нанести на ватяний диск 3-4 краплі. Якщо користуватися лосьйоном регулярно, то потовиділення значно знижується. Крім того, засіб має приємний освіжаючий аромат лимона. Також розчин відбілює шкіру під пахвами завдяки лимонній кислоті у складі. Спробуйте цей метод і ви більше ніколи не захочете використовувати магазинні дезодоранти. Аптечна ромашка. Треба взяти чотири столові ложки аптечної ромашки та залити окропом, пів літри буде досить. Дайте відвару настоятися і додайте чайну ложку харчової соди. Отриманим розчином треба обробляти пахви вранці та ввечері.

Треба взяти чотири столові ложки аптечної ромашки та залити окропом, пів літри буде досить. Дайте відвару настоятися і додайте чайну ложку харчової соди. Отриманим розчином треба обробляти пахви вранці та ввечері. Сода. Змішайте столову ложку звичайної харчової соди з невеликою кількістю теплої води, щоб утворилася пастоподібна суміш. Цю пасту треба нанести на чисту шкіру під пахвами на 10-15 хвилин, а потім ретельно змити водою. У такий спосіб можна позбутися рясного потовиділення та зменшити кількість бактерій у зоні під пахвами.

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