3 березня — яке церковне свято, чому не варто ходити до лісу і віддавати будь-що після заходу сонця

Завтра, 3 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Святі мученики Євтропій, Клеонік і Василіск були християнськими святими, які постраждали в місті Амасії, що розташоване в Понтії (сучасна північна Туреччина), приблизно 290 року. Євтропій і Клеонік були рідними братами і родом з Кападокії. Василіск був племінником святого великомученика Феодора Тирона.

У в’язниці в Амасії троє християн — два рідні брати, Євтропій і Клеонік, а також Василіск, вірно стояли за свою віру. Імператор Максиміан засудив братів Євтропія і Клеоніка на розп’яття, а Василіска невдовзі зарубали мечем. Мощі цих мучеників стали відомі численними чудесами.

Прикмети 3 березня

Народні прикмети 3 березня / Фото: Pexels

Яскраво світить сонце — скоро почнеться сезон дощів.

Почути різкий грім до ясної погоди.

Щебечуть синиці — чекайте на потепління.

Що завтра не можна робити

Після заходу сонця намагалися не давати нічого в борг (гроші, речі), тому що вірили, що інакше дуже скоро сам обіднієш. Також не ходили до лісу. Наші пращури вірили, що в цей час там прокидаються дикі звірі, які голодні після зимової сплячки.

Що можна робити завтра

Важливо було саме цього дня дати милостиню тому, хто її просить. Вважалося, що тоді людина буде щаслива, а добро повернеться до неї сторицею.

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