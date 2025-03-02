3 березня — яке церковне свято, навіщо окроплювати поріг оселі освяченою водою

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Святі мученики Євтропій, Клеонік і Василіск були воїнами та сподвижниками святого великомученика Феодора Тирона. Вони постраждали за християнську віру 308 року під час переслідувань, організованих римським імператором Максиміаном Галерієм.

У той час язичницька влада активно боролася з християнством, змушуючи віруючих приносити жертви ідолам. Святі Євтропій, Клеонік і Василіск залишилися вірними Христу навіть після мученицької смерті їхнього наставника Феодора Тирона.

Святих ув'язнили в місті Амасії (нині територія Туреччини). Правитель міста Асклепіодій наказав піддати їх жорстоким тортурам.

Спочатку їх били та катували, але святі з молитвою переносили страждання. Їх розп'яли на хрестах подібно до Христа. Євтропій і Клеонік, молячись, віддали дух Богові, відмовившись відректися від віри. Василіска на певний час залишили у в'язниці. Пізніше його вивели за місто та обезголовили. За переказами, під час їхньої страти відбулося багато чудес. Деякі з катів навернулися до християнства, а місця страти наповнилися пахощами благодаті.

Прикмети 3 березня

Народні прикмети 3 березня / Фото: pixabay.com

Холодний вітер – до затяжного похолодання.

Якщо кішка згортається в клубочок – буде холоднеча.

Теплий день – до ранньої весни.

Що завтра не можна робити

Не варто підрізати дерева – це може пошкодити врожай, бо ще не час для садових робіт. Не слід виходити на перехрестя вночі – вірили, що в цей день там можна зустріти нечисту силу. Не можна лихословити, сваритися, бажати зла – вважалося, що все сказане в цей день може швидко здійснитися.

Що можна робити завтра

Господарі обходили худобу, окроплюючи її водою з церкви. Вірили, що в цей день темні сили можуть шкодити, тому запалювали свічки, окроплювали поріг святою водою, клали осикову гілку під поріг, щоб відганяти нечисть.

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