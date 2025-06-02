Церковне свято 3 червня / © pixabay.com

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Завтра, 3 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Він був поганський жерцем, який глибоко занурився у вивчення язичницьких вірувань і традицій. Однак, в зрілому віці Лукиліян навернувся до християнства і почав сповіщати Євангеліє.

Активна християнська діяльність завершилася для Лукиліяна судом. Його схопили і кинули до в’язниці, де він познайомився з юнаками-християнами: Клавдієм, Іпатієм, Павлом і Діонісієм. Вони залишалися вірними своїй вірі, незважаючи на муки.

Після чергових катувань та допитів всіх їх прирекли до страти. Юнаків усікли мечем, а Лукиліяна спочатку розіп’яли на хресті, а потім побили камінням.

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Все це побачила дівчина Павла, яка одразу навернулася до християнства і стала ревно його захищати. За це її на місці присудили до страти через спалення живцем.

Прикмети 3 червня

Народні прикмети 3 червня / © Pixabay

Почути грім цього дня — до грізного і дощового літа.

Суха і ясна погода — чекайте на тепле літо.

Багато мошок і комарів — буде спека.

Що завтра не можна робити

Згідно зі старовинними повір’ями, цього дня не варто брати чи давати гроші в борг, бо можна надовго загрузнути в борговій ямі. Також слід утриматися від коштовних покупок, марно розтратите свої статки. Краще не носити з собою велику суму грошей — це обернеться неочікуванною втратою.

Що можна робити завтра

Цього дня добре прочинити навстіж вікна — за народними повір’ями протяг прожене з оселі все важке і застійне. А щоб позбутися недуги, потрібно винести на вулицю будь-яку річ хворої людини. Якщо дме південний вітер, то незаміжня дівчина повинна стати до нього спиною, розкинути руки і “відкритися” серцем. Тоді вона “притягне” до себе судженого.