3 червня — яке церковне свято, обов'язково вивішуйте мокрий одяг сушитися на вулицю

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Святий мученик Лукиліян жив у III столітті. Спочатку він сповідував язичництво і навіть був жерцем ідольським. Однак потім він прийняв християнство. Лукиліян читав проповіді людям, і через це він прищепив віру в Ісуса Христа багатьом. Його життя стало прикладом для багатьох, які покидали язичництво і приєднувалися до християнства.

Юдеї, які жили поруч, бачили, як Лукиліян перейшов з ідолопоклонництва до християнської віри. Вони також помічали, що багато інших людей за його прикладом відмовлялися від ідолослужіння та приймали святе хрещення. Це викликало гнів і ненависть.

Лукиліяна ув’язнили, і його довго катували. Він не відмовився від віри в Христа, навіть після зламаної щелепи, биття палицею та підвішування за ноги. У темниці він зустрів чотирьох отроків, які також були ув’язнені за віру. Лукиліян розмовляв з ними про Христа, підбадьорював їх і навіть молився разом з ними.

Після багатьох днів мучеників знову піддали катуванням і вкинули в піч з полум'ям. Але Бог виявив над ними чудесну милість: вогонь змінився на росу, і вони вийшли з печі неушкодженими. Проте неправедний суддя засудив їх на смерть і відіслав до Візантії. Там юнаків Клавдія, Іпатія, Павла та Діонисія вбили мечем, а святого Лукиліяна повісили на хресті, до якого прибили цвяхами.

Прикмети 3 червня

Народні прикмети 3 червня / Фото: Unsplash

Весь день йде дощ — будуть гриби.

Кричать сови до поганої погоди.

Багато роси на траві — вродить льон.

Що завтра не можна робити

Якщо дув сильний вітер, обов'язково сиділи вдома. Ввечері намагалися не лягати рано спати, а "слухали", звідки дує вітер. Заборонено перераховувати гроші, тому що будуть фінансові проблеми.

Що можна робити завтра

Цього дня мокрий одяг вивішували сушитися на вулицю, тому що вірили, що вітер "видує" з нього хвороби і біди. Також саме цей день вважали сприятливим для вибору місця для майбутньої криниці.

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