ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

3 фатальні помилки під час квашення капусти: замість соковитого хрусткого закушування отримаєте кислу кашу

Квашена капуста — неймовірно смачна та корисна страва, яку цінують у всьому світі. Проте, якщо щороку ваша закуска виходить далекою від ідеалу, швидше за все, під час квашення ви робите типові помилки.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Помилки під час квашення капусти

Помилки під час квашення капусти / © unsplash.com

Отже, чому капуста може стати кислою, слизькою або з гіркуватим присмаком:

  1. Металева тара. Окислений метал надає страві неприємного присмаку та псує заготівлю. Краще обирати емальовані каструлі без сколів або скляні банки.

  2. Надто тонке нарізання. Не варто дрібно шинкувати капусту — надто тонка соломка перетворюється на кашу вже через 2–3 дні бродіння. Водночас великі шматки просолюються гірше. Оптимальна товщина — 3–5 мм.

  3. Йодована сіль. Така сіль повністю зупиняє процес молочнокислого бродіння. Для квашення використовуйте лише велику кам’яну сіль без добавок — вона повільно розчиняється та рівномірно просолює капусту.

Уникаючи цих помилок, ви отримаєте ідеальну квашену капусту: помірно солону, хрустку, соковиту та з ніжною кислинкою. Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
338
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie