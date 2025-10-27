- Дата публікації
3 фатальні помилки під час квашення капусти: замість соковитого хрусткого закушування отримаєте кислу кашу
Квашена капуста — неймовірно смачна та корисна страва, яку цінують у всьому світі. Проте, якщо щороку ваша закуска виходить далекою від ідеалу, швидше за все, під час квашення ви робите типові помилки.
Отже, чому капуста може стати кислою, слизькою або з гіркуватим присмаком:
Металева тара. Окислений метал надає страві неприємного присмаку та псує заготівлю. Краще обирати емальовані каструлі без сколів або скляні банки.
Надто тонке нарізання. Не варто дрібно шинкувати капусту — надто тонка соломка перетворюється на кашу вже через 2–3 дні бродіння. Водночас великі шматки просолюються гірше. Оптимальна товщина — 3–5 мм.
Йодована сіль. Така сіль повністю зупиняє процес молочнокислого бродіння. Для квашення використовуйте лише велику кам’яну сіль без добавок — вона повільно розчиняється та рівномірно просолює капусту.
Уникаючи цих помилок, ви отримаєте ідеальну квашену капусту: помірно солону, хрустку, соковиту та з ніжною кислинкою. Смачного!