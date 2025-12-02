Церковне свято 3 грудня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 3 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Софонія. Софонія жив і пророкував у Юдейському царстві за царювання Йосії приблизно у 640–609 рр. до Різдва Христового і, ймовірно, мав доступ до царського двору, звідки закликав народ до покаяння, засуджуючи ідолопоклонство та духовне відступництво.

У Книзі пророка Софонії наголошується на Божому суді над Юдеєю й Єрусалимом через беззаконня, а також над сусідніми народами — филистимлянами, моавітянами, амонітянами, ассирійцями та іншими. Пророк попереджає про «день Господній», коли відбудеться суд, але водночас обіцяє спасіння тим, хто покаявся та залишився вірним Богові.

Його послання є універсальним: воно закликає до очищення, духовного оновлення та надії на божественне милосердя.

Прикмети 3 грудня

Народні прикмети 3 грудня / © unsplash.com

В печі тріщать дрова — прикмета до морозу.

Співають птахи — це ознака хуртовини.

Якщо на небі «пливуть пір’яні хмари» — буде заметіль.

Що завтра не можна робити

У народі існувала особлива заборона на цей день: 3 грудня не рекомендувалося багато говорити. Вважалося, що стримане мовчання в цей день захищає від проблем і приносить удачу.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни звертаються в молитві до пророка Софонія, просячи його про здоров’я та зцілення для себе й рідних.