ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

3 грудня — яке церковне свято, що не рекомендується робити цього дня і чому

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 3 грудня

Церковне свято 3 грудня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 3 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Софонія. Софонія жив і пророкував у Юдейському царстві за царювання Йосії приблизно у 640–609 рр. до Різдва Христового і, ймовірно, мав доступ до царського двору, звідки закликав народ до покаяння, засуджуючи ідолопоклонство та духовне відступництво.

У Книзі пророка Софонії наголошується на Божому суді над Юдеєю й Єрусалимом через беззаконня, а також над сусідніми народами — филистимлянами, моавітянами, амонітянами, ассирійцями та іншими. Пророк попереджає про «день Господній», коли відбудеться суд, але водночас обіцяє спасіння тим, хто покаявся та залишився вірним Богові.

Його послання є універсальним: воно закликає до очищення, духовного оновлення та надії на божественне милосердя.

Прикмети 3 грудня

Народні прикмети 3 грудня / © unsplash.com

Народні прикмети 3 грудня / © unsplash.com

  • В печі тріщать дрова — прикмета до морозу.

  • Співають птахи — це ознака хуртовини.

  • Якщо на небі «пливуть пір’яні хмари» — буде заметіль.

Що завтра не можна робити

У народі існувала особлива заборона на цей день: 3 грудня не рекомендувалося багато говорити. Вважалося, що стримане мовчання в цей день захищає від проблем і приносить удачу.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни звертаються в молитві до пророка Софонія, просячи його про здоров’я та зцілення для себе й рідних.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie