3 грудня — яке церковне свято, що не рекомендується робити цього дня і чому
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 3 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Софонія. Софонія жив і пророкував у Юдейському царстві за царювання Йосії приблизно у 640–609 рр. до Різдва Христового і, ймовірно, мав доступ до царського двору, звідки закликав народ до покаяння, засуджуючи ідолопоклонство та духовне відступництво.
У Книзі пророка Софонії наголошується на Божому суді над Юдеєю й Єрусалимом через беззаконня, а також над сусідніми народами — филистимлянами, моавітянами, амонітянами, ассирійцями та іншими. Пророк попереджає про «день Господній», коли відбудеться суд, але водночас обіцяє спасіння тим, хто покаявся та залишився вірним Богові.
Його послання є універсальним: воно закликає до очищення, духовного оновлення та надії на божественне милосердя.
Прикмети 3 грудня
В печі тріщать дрова — прикмета до морозу.
Співають птахи — це ознака хуртовини.
Якщо на небі «пливуть пір’яні хмари» — буде заметіль.
Що завтра не можна робити
У народі існувала особлива заборона на цей день: 3 грудня не рекомендувалося багато говорити. Вважалося, що стримане мовчання в цей день захищає від проблем і приносить удачу.
Що можна робити завтра
Цього дня віряни звертаються в молитві до пророка Софонія, просячи його про здоров’я та зцілення для себе й рідних.