3 хвилини – і підлога сяятиме чистотою кілька днів: маленька хитрість, про яку мало хто знає

Щоб не мити підлогу кожного дня, кмітливі господині винайшли спосіб, який вирішить цю проблему раз і назавжди. Лише одна маленька хитрість – і ваша підлога сяятиме чистотою упродовж кількох днів. А ви зможете витратити зекономлений час на більш приємні речі для себе. Розповідаємо, як помити підлогу швидко і без зайвих зусиль, щоб залишалася чистою якомога довше.

Чим помити підлогу до ідеального блиску

Досвідчені господині рекомендують зробити засіб для миття підлоги своїми руками. Якщо помити її таким способом, вона кілька днів залишатиметься чистою. До того ж, ця суміш забезпечить дезінфекцію та приємний аромат.

Для приготування мийного засобу треба взяти такі складники:

2 столові ложки відбілюючого засобу;

1 столову ложку оцту;

2-3 столові ложки засобу для миття підлоги;

5 літрів води.

Змішайте всі інгредієнти у воді й помийте підлогу. Вона після такого миття блищатиме упродовж кількох днів. До того ж, відбілювач у складі суміші продезінфікує підлогу, а оцет надасть їй блиску і створить додатковий захист від бактерій.

Якою шваброю краще мити підлогу, щоб не було розводів

Якщо мити підлогу правильно, то не потрібно буде повертатися до цієї клопіткої справи щодня. Адже під час прибирання може залишатися бруд лише тому, що у вас неправильно підібраний інвентар.

Професійні клінери рекомендують користуватися шваброю з ганчіркою із мікрофібри. Оскільки така тканина забезпечує максимальне чищення і не залишає розводів. Коли миєте підлогу, можна робити це круговими рухами, у такий спосіб миючий засіб наноситиметься рівномірно.

Експерти не рекомендують використовувати швабру з губкою. Оскільки таким матеріалом можна рознести бруд ще більше, а не вимити його.

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