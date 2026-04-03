Сьогодні, 3 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного ісповідника Микити, ігумена обителі Мидикійської. Преподобний Микита, ігумен Мидикійської обителі, належить до числа святителів-ісповідників, чий подвиг у вірі став прикладом непохитності та благочестя для поколінь. Його життя й діяльність пов’язані з Мидикійською обителлю — духовним осередком чернечої доброчесності, відомим суворим аскетизмом і духовною глибиною.

Ігумен Микита жив у часи, коли християнство зазнавало гонінь, а вірність Христовій Церкві супроводжувалася численними випробуваннями. Він обрав шлях суворого чернецтва, присвятивши себе молитві, посту та духовному наставництву братії монастиря. Його керівництво обителлю відзначалося мудрістю та глибокою духовною проникливістю: преподобний Микита не лише організовував життя монастиря, а й допомагав духовно зростати всім, хто шукав у монастирі притулок і наставництво.

Своєю безстрашною відданістю православній вірі преподобний Микита здобув звання ісповідника. Він мужньо переносив гоніння та переслідування за віру, залишаючись прикладом стійкості та чистоти серця. Його подвиг був духовним свідченням того, що навіть у тяжкі часи життя, сповнене любові до Бога та ближнього, здатне осяяти темряву й принести добробут душі.

Церковне свято 3 квітня — день пам’яті ікони Божої Матері «Нев’янучий Цвіт»

Ця ікона здавна вважається символом вічної краси душі, духовного оновлення та незмінної підтримки у важкі часи.

Ікона «Нев’янучий Цвіт» має глибокий духовний сенс: вона допомагає вірянам знаходити розраду під час скорботи, підтримує у вирішенні сімейних проблем і дарує надію на щасливе подружнє життя. Традиційно перед цим образом моляться про зміцнення сімейних уз, захист домівки від негараздів та зцілення від душевних скорбот. Особливо дівчата просять у Богородиці щасливого заміжжя, а жінки — гармонії та добробуту в родині.

Історично ікона «Нев’янучий Цвіт» використовувалася і у важливих сімейних обрядах: наречену благословляли перед образом у день весілля, вважаючи, що це приносить щастя та добробут у родині. Хоч ікона й традиційно вважається «жіночою», молитися перед нею може кожен християнин, шукаючи духовної підтримки та мудрості.

Прикмети 3 квітня

Тепло цього дня — весна буде ранньою і загалом теплою.

Спокійна та ясна погода — до гарного урожаю.

Хмарна і вітряна погода — чекайте на прохолодне літо.

Що сьогодні не можна робити

За стародавніми народними повір’ями цього дня не варто галасувати на березі річки чи озера — кажуть, що це може розгнівити водяного духа, який охороняє воду.

Що можна робити сьогодні

За народними звичаями, перш ніж іти на риболовлю, корисно залишити дарунок водянику: трохи хліба, каші або курячих тельбушків у воду — це знак поваги до водної стихії та гарантія гарного улову.