ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
3 хв

3 квітня — яке церковне свято, чому цього дня не можна лишати на ніч немитий посуд

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 3 квітня

Церковне свято 3 квітня / © Pexels

Сьогодні, 3 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Микити ісповідника. Він жив у IX столітті у Візантійській імперії й обрав шлях чернечого життя, присвятивши себе молитві та духовному вдосконаленню.

З юності Микита приєднався до монастиря в Мидикийській обителі (Віфінія, сучасна Туреччина), де його наставником був мудрий ігумен Микита Старший. Згодом він сам очолив монастир і став духовним авторитетом для братії та всіх, хто прагнув праведного життя.

У той час Візантійська імперія переживала складний період іконоборства. Імператор Лев V Вірменин жорстко переслідував усіх, хто не погоджувався з його наказом заборонити ікони. Микита рішуче виступив на захист священних зображень, відмовившись зректися їх шанування. За свою твердість він зазнав покарання — його заслали у вигнання, де він зазнав численних випробувань.

Попри труднощі, він не зрадив своїх переконань. Лише після смерті імператора Лева, коли владу отримав Михаїл II, ситуація дещо змінилася, і преподобний зміг повернутися до рідної обителі. Останні роки життя він провів у тиші та молитві, наставляючи монахів і зміцнюючи їх у вірі.

Церковне свято 3 квітня — день пам’яті мучениці Теодозії, діви

Вона народилася в Кесарії Палестинській і з юності вирішила присвятити своє життя Богові, залишаючись незайманою та відданою молитві. Теодозія жила в часи, коли римські імператори жорстоко переслідували християн, змушуючи їх зрікатися віри й поклонятися язичницьким богам.

Одного разу, проходячи повз місце, де тримали у в’язниці групу християн, Теодозія зупинилася, щоб підтримати їх, додати їм мужності перед смертю. Вона нагадувала їм, що випробування — це лише тимчасове страждання, яке приведе їх до Царства Небесного.

Римські воїни, що охороняли в’язнів, помітили її і негайно схопили. Її привели до судді, який наказав відмовитися від віри та принести жертву ідолам. Однак Теодозія залишалася незламною й безстрашно відповідала, що ніщо не змусить її зрадити Христа.

Розлючені її стійкістю, кати почали жорстоко її мучити: її били, шматували тіло металевими гаками, завдаючи нестерпного болю. Але навіть у цих страшних муках вона не зламалася. Нарешті, її засудили до смерті — за деякими переказами, її втопили в морі, за іншими — їй відтяли голову.

Прикмети 3 квітня

Народні прикмети 3 квітня / © Unsplash

Народні прикмети 3 квітня / © Unsplash

  • Сонце світить яскраво — до тепла.

  • Яка погода 3 квітня, такою вона буде влітку.

  • Туман або дощ на 3 квітня — до дощового літа.

Що сьогодні не можна робити

Не залишати немитий посуд на ніч. Це пов’язано з віруванням, що брудний посуд може залучити негативну енергію або небажаних гостей у дім. Наші предки вірили, що цього дня прокидається водяник, тому слід уникати галасу поблизу води, щоб не накликати його гнів.

Що можна робити сьогодні

Цього дня відправляються спеціальні молитви, молебні і канони, присвячені святому Микиті. Віряни можуть відвідати церковні служби, де читаються молитви за мир і благополуччя, а також згадують святого як приклад незламної віри.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie