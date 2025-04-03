Церковне свято 3 квітня / © Pexels

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Сьогодні, 3 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Микити ісповідника. Він жив у IX столітті у Візантійській імперії й обрав шлях чернечого життя, присвятивши себе молитві та духовному вдосконаленню.

З юності Микита приєднався до монастиря в Мидикийській обителі (Віфінія, сучасна Туреччина), де його наставником був мудрий ігумен Микита Старший. Згодом він сам очолив монастир і став духовним авторитетом для братії та всіх, хто прагнув праведного життя.

У той час Візантійська імперія переживала складний період іконоборства. Імператор Лев V Вірменин жорстко переслідував усіх, хто не погоджувався з його наказом заборонити ікони. Микита рішуче виступив на захист священних зображень, відмовившись зректися їх шанування. За свою твердість він зазнав покарання — його заслали у вигнання, де він зазнав численних випробувань.

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Попри труднощі, він не зрадив своїх переконань. Лише після смерті імператора Лева, коли владу отримав Михаїл II, ситуація дещо змінилася, і преподобний зміг повернутися до рідної обителі. Останні роки життя він провів у тиші та молитві, наставляючи монахів і зміцнюючи їх у вірі.

Церковне свято 3 квітня — день пам’яті мучениці Теодозії, діви

Вона народилася в Кесарії Палестинській і з юності вирішила присвятити своє життя Богові, залишаючись незайманою та відданою молитві. Теодозія жила в часи, коли римські імператори жорстоко переслідували християн, змушуючи їх зрікатися віри й поклонятися язичницьким богам.

Одного разу, проходячи повз місце, де тримали у в’язниці групу християн, Теодозія зупинилася, щоб підтримати їх, додати їм мужності перед смертю. Вона нагадувала їм, що випробування — це лише тимчасове страждання, яке приведе їх до Царства Небесного.

Римські воїни, що охороняли в’язнів, помітили її і негайно схопили. Її привели до судді, який наказав відмовитися від віри та принести жертву ідолам. Однак Теодозія залишалася незламною й безстрашно відповідала, що ніщо не змусить її зрадити Христа.

Розлючені її стійкістю, кати почали жорстоко її мучити: її били, шматували тіло металевими гаками, завдаючи нестерпного болю. Але навіть у цих страшних муках вона не зламалася. Нарешті, її засудили до смерті — за деякими переказами, її втопили в морі, за іншими — їй відтяли голову.

Прикмети 3 квітня

Народні прикмети 3 квітня / © Unsplash

Сонце світить яскраво — до тепла.

Яка погода 3 квітня, такою вона буде влітку.

Туман або дощ на 3 квітня — до дощового літа.

Що сьогодні не можна робити

Не залишати немитий посуд на ніч. Це пов’язано з віруванням, що брудний посуд може залучити негативну енергію або небажаних гостей у дім. Наші предки вірили, що цього дня прокидається водяник, тому слід уникати галасу поблизу води, щоб не накликати його гнів.

Що можна робити сьогодні

Цього дня відправляються спеціальні молитви, молебні і канони, присвячені святому Микиті. Віряни можуть відвідати церковні служби, де читаються молитви за мир і благополуччя, а також згадують святого як приклад незламної віри.