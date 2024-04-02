3 квітня — яке церковне свято, навіщо кидати у воду їжу та вмиватися водою, що настоялася

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Преподобний Микита Сповідник був ігуменом Мидикійського монастиря у Віфінії. Він народився у Кесарії Віфінській у благочестивій сім’ї. Після смерті матері, яка померла через вісім днів після його народження, його батько Філарет прийняв чернецтво, а Микита залишився на вихованні у своєї бабусі.

Від юних років Микита служив у місцевому храмі та перебував у послусі у самітника Стефана. Згодом він вступив до Мидикійського монастиря, де прийняв чернечий постриг. Через сім років Микита був рукоположений у сан пресвітера. Після смерті ігумена Никифора, Микита був обраний новим ігуменом монастиря.

Преподобний Микита був відомий своїм праведним життям та даром дивотворіння. Він звершив багато див, зокрема, вилікував глухонімого юнака, повернув розум до божевільного та зцілив двох біснуватих жінок.

Під час правління імператора Лева Вірменина, коли почалася нова хвиля іконоборства, Микита був викликаний до Константинополя. Він твердо тримався православної віри перед імператором і був вкинутий у в’язницю разом з іншими ігуменами, які шанували святі ікони. У в’язниці він переносив тортури та підтримував духовно інших ув’язнених.

Після смерті Лева Вірменина Микита продовжував звершувати чудеса, зокрема, допоміг двом бранцям Фрігійського царя втекти на свободу, а також спас трьох людей з корабля, що затонув. Його життя та місія були важливими для поширення християнства.

Церковне свято 3 квітня — день пам'яті святої мучениці Феодосії

Свята мучениця Феодосія жила у VIII столітті і була відома своєю відданістю християнській вірі та іконам. Вона була єдиною дитиною в сім’ї, яка довго молилася за народження дитини. Після смерті батька у віці семи років, Феодосію відддали до жіночого монастиря святої мучениці Анастасії.

Коли імператор Лев Ісавр почав гоніння на іконопочитальників, Феодосія стала однією з захисниць ікон. Вона виступила проти наказу імператора знищити святі ікони, зокрема мідний образ Спасителя, який знаходився над мідними воротами у Константинополі.

За свою відвагу та відданість Феодосія була ув’язнена і піддана тортурам. Протягом тижня їй щодня наносили по сто ударів, а на восьмий день вона була жорстоко побита на смерть. Тіло святої мучениці було з благоговінням поховано християнами в монастирі Діокрітіс у Константинополі, і місце її поховання стало відомим численними зціленнями хворих.

Прикмети 3 квітня

Народні прикмети 3 квітня / Фото: Pexels

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Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що цього дня прокидається водяник, який може затоплювати будинки та відлякувати рибі під час ловлі. А тому намагалися не шуміти біля річок чи інших водойм. Заборонялося вмиватися проточною водою, тому що талан відвернеться від людини.

Що можна робити завтра

Обов'язковою традицією вважалося "задобрення" водяника. Для цього йшли до водойми і кидали у воду різні продукти харчування. А ще вірили, якщо вмитися водою, що настоялася, будеш молодим і здоровим. Пізніше цю воду лили під деревця, щоб вони краще росли.

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